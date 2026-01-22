Bắc Triều Tiên lập cơ quan giáo dục về ngoại giao để nâng cao lòng trung thành với chế độ

Photo : YONHAP News

Hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) ngày 25/12 đưa tin cho biết tạp chí về lý luận chính trị của đảng Lao động Bắc Triều Tiên mang tên "Người lao động" số tháng 7/2025 đã đăng tải bài viết có tiêu đề "Mỹ là thủ phạm chính phá hoại môi trường an ninh trên bán đảo Hàn Quốc" của một giáo sư tại Đại học Ngoại giao Pyongyang (tức Bình Nhưỡng).Ngoài ra, tạp chí "Nghiên cứu triết học, chính trị xã hội" của miền Bắc số tháng 4/2025 cũng đăng tải một bài viết của một nghiên cứu sinh tại Đại học Ngoại giao Bình Nhưỡng, với tiêu đề "Chiến lược biển của Bắc Triều Tiên là chiến lược quốc phòng tối ưu nhằm bảo vệ triệt để chủ quyền và lợi ích an ninh quốc gia".Từ trước tới nay, các phương tiện truyền thông của miền Bắc như Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA); báo Lao động, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Bắc Triều Tiên; hay Đài truyền hình trung ương Bắc Triều Tiên (KCTV) chưa từng nhắc đến "Đại học Ngoại giao Bình Nhưỡng". Được biết, ngôi trường này trực thuộc Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên và được thành lập vào khoảng thời gian đại dịch COVID-19. Trường cung cấp chương trình đào tạo chuyên sâu dành cho những người đã tốt nghiệp khoa Văn học và ngoại ngữ từ các trường như Đại học Ngoại ngữ Bình Nhưỡng, Đại học tổng hợp Kim Nhật Thành (Kim Il-sung) có nguyện vọng trở thành nhà ngoại giao.Giới phân tích cho rằng Bắc Triều Tiên có thể đã nhận thức được về hạn chế của hệ thống tuyển chọn nhân sự ngoại giao chủ yếu dựa trên năng lực ngoại ngữ, nên đã thành lập ngôi trường này nhằm nâng cao tính chuyên môn và lòng trung thành với thể chế của các nhà ngoại giao, mục đích tương tự với Đại học Quan hệ quốc tế của nước này trong quá khứ.