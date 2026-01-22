Thành phố Seoul đặt mục tiêu giảm 60 tấn rác sinh hoạt một ngày trong hai năm tới

Photo : YONHAP News

Chính quyền thành phố Seoul ngày 26/1 công bố triển khai chiến dịch kêu gọi 10 triệu người dân thành phố cắt giảm rác thải sinh hoạt. Trung bình mỗi người dân trên địa bàn thành phố đang thải ra lượng thác rải tương đương 48 túi rác chuyên dụng loại 10 lít mỗi năm. Mục tiêu của chiến dịch này là cắt giảm một túi rác trên đầu người mỗi năm.Theo phân tích, nếu 10 triệu người dân thành phố giảm được một túi rác mỗi năm, thì tổng lượng rác thải có thể giảm đạt khoảng 60 tấn mỗi ngày. Với lộ trình đó, thành phố có thể cắt giảm khoảng 44.000 tấn rác trong vòng hai năm.Nhằm khuyến khích sự tham gia của người dân, thành phố sẽ tổ chức các hoạt động như ký cam kết thực hiện, tự đánh giá lượng rác thải. Thành phố sẽ kêu gọi 100.000 người dân tham gia "Thử thách cam kết thực hành phân loại rác" và "Thử thách cắt giảm rác thải sinh hoạt trong 100 ngày" để người dân trực tiếp kiểm tra lượng rác thải của mình.Phương án cắt giảm nói trên được đưa ra trong bối cảnh hoạt động chôn lấp rác thải sinh hoạt chính thức bị cấm tại khu vực Seoul và lân cận thủ đô từ ngày 26/1. Lượng rác thải sinh hoạt phát sinh tại Seoul đạt 2.900 tấn/ngày, trong đó có khoảng 2.000 tấn được xử lý tại các lò đốt nội đô, vẫn còn dư lại khoảng 880 tấn. Do đó, chính quyền các quận của Seoul đang phải ký hợp đồng với các lò đốt tư nhân tại thành phố Incheon, tỉnh Gyeonggi hoặc các địa phương khác như tỉnh Bắc Chungcheong để tiến hành xử lý lượng rác thải còn dư lại.