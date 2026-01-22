Chính phủ Hàn Quốc vẫn xúc tiến xây dựng hai nhà máy điện hạt nhân mới theo kế hoạch

Photo : YONHAP News

Tại buổi họp báo ngày 26/1, Bộ trưởng Khí hậu, năng lượng và môi trường Hàn Quốc Kim Sung-hwan tuyên bố sẽ triển khai xây mới hai nhà máy điện hạt nhân căn cứ theo "Kế hoạch cơ bản về điện năng lần thứ 11".Bộ Khí hậu cho biết công ty Thủy điện và điện hạt nhân (KHNP) sẽ tiến hành quy trình lựa chọn địa điểm triển khai dự án, đặt mục tiêu được cấp phép xây dựng vào đầu những năm 2030, hoàn công vào năm 2037 và 2038."Kế hoạch cơ bản về điện năng lần thứ 11" được Chính phủ công bố vào tháng 2 năm ngoái có nội dung xây dựng hai nhà máy điện hạt nhân quy mô lớn với tổng công suất 2,8 GW vào năm 2037 và 2038, đồng thời xây dựng lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR) quy mô 0,7GW cho đến năm 2035.Thế nhưng, ngay sau khi kế hoạch này được ấn định, cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol bị luận tội, sau đó Chính phủ mới ra mắt vào tháng 6 cùng năm, khiến khả năng kế hoạch được thực thi trở nên mù mịt. Tuy nhiên, lần này Chính phủ đương nhiệm đã thể hiện rõ lập trường vẫn tiếp tục triển khai dự án theo kế hoạch ban đầu.Theo kết quả thăm dò ý kiến do Viện Gallup và hãng Realmeter thực hiện theo ủy thác từ Bộ Khí hậu trong tháng 1, hơn 60% người dân ủng hộ Chính phủ thúc đẩy kế hoạch xây dựng thêm nhà máy điện hạt nhân.Bộ trưởng Kim nhấn mạnh để ứng phó với biến đổi khí hậu, cần phải cắt giảm phát thải carbon trong mọi lĩnh vực. Đặc biệt, nhằm giảm carbon trong ngành điện lực, Hàn Quốc cần hạn chế phát điện bằng than đá và khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), thay vào đó là vận hành hệ thống điện lấy năng lượng tái tạo và điện hạt nhân làm trọng tâm.Để thực hiện điều này, Bộ Khí hậu dự kiến sẽ triển khai các giải pháp bù đắp tính gián đoạn của năng lượng tái tạo thông qua Hệ thống lưu trữ năng lượng (ESS) và thủy điện tích năng (nhà máy thủy điện kiểu bơm tích lũy), đồng thời khắc phục sự kém linh hoạt của điện hạt nhân bằng phương thức vận hành điều độ linh hoạt.