Cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee sẽ bị tuyên án sơ thẩm vào ngày 28/1

Photo : YONHAP News

Bà Kim Keon-hee, cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc đầu tiên trong lịch sử bị truy tố giam giữ, sẽ đối mặt với phán quyết sơ thẩm vào ngày 28/1. Tại phiên xét xử cuối cùng đối với bà diễn ra vào tháng 12 năm ngoái, Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra các nghi ngờ liên quan đến bà Kim đã đề nghị mức án 15 năm tù giam, 2 tỷ won (1,4 triệu USD) tiền phạt và truy thu 900 triệu won (624.000 USD).Các cáo buộc nhắm vào cựu Đệ nhất phu nhân tập trung vào ba nội dung chính gồm hành vi thao túng giá cổ phiếu của công ty Deutsch Motors, can thiệp vào quá trình tiến cử cựu nghị sĩ Kim Young-sun (đảng Sức mạnh quốc dân), thông đồng với đối tượng Jeon Seong-bae (còn gọi là pháp sư Geon Jin) nhận quà tặng giá trị cao như dây chuyền, túi xách hàng hiệu để nhận lời nhờ vả bất chính từ giáo phái Thống nhất.Dư luận đang hết sức quan tâm tới kết quả tuyên án của Hội đồng xét xử đối với từng cáo buộc. Nếu Tòa tuyên án bà Kim có tội trong vụ thao túng giá cổ phiếu, Viện Kiểm sát sẽ bị đặt vấn đề về thiếu sót trong quá trình điều tra trước đó vì cơ quan công tố từng quyết định không truy tố bà Kim. Đồng thời, phán quyết về nghi vấn liên quan tới giáo phái Thống nhất và can thiệp vào quá trình tiến cử dự kiến cũng sẽ tác động trực tiếp tới cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol, người cũng đang bị truy tố với cáo buộc tương tự.Cũng trong ngày 28/1, Hội đồng xét xử sẽ tuyên án đối với nghị sĩ Kweon Seong-dong của đảng Sức mạnh quốc dân, và cựu chức sắc họ Yoon Young-ho của giáo phái Thống nhất. Nhóm công tố viên đặc biệt trước đó đã đề nghị mức án 4 năm tù giam đối với mỗi bị cáo.