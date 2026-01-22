Washington nhấn mạnh vai trò dẫn dắt của Seoul trong phòng thủ bán đảo Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Đang trong chuyến thăm Seoul, Thứ trưởng phụ trách chính sách, Bộ Chiến tranh Mỹ Elbridge Colby ngày 26/1 đã có cuộc gặp với hàng loạt quan chức ngoại giao và an ninh chủ chốt của Hàn Quốc.Trong cuộc họp với Ngoại trưởng Cho Hyun cùng ngày, ông Colby đã đánh giá tích cực về việc thể hiện quyết tâm của Seoul trên cương vị là một đồng minh kiểu mẫu của Washington trong việc dẫn dắt phòng thủ bán đảo Hàn Quốc thông qua việc tăng cường năng lực quốc phòng. Quan chức này khẳng định Bộ Chiến tranh Mỹ sẽ đóng vai trò tích cực để thực thi các hạng mục nhất trí trong hai lần Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ diễn ra vào năm ngoái.Đáp lại, Bộ trưởng Cho đánh giá cao việc hai nước đã đề ra định hướng phát triển quan hệ đồng minh theo hướng đôi bên cùng có lợi và hướng tới tương lai thông qua hai lần hội nghị thượng đỉnh. Ngoại trưởng đề nghị cơ quan ngoại giao và quốc phòng hai nước duy trì phối hợp chặt chẽ để sớm đạt được những kết quả cụ thể dựa trên nền tảng này.Ông Cho cũng nhắc lại nội dung về hợp tác tàu ngầm hạt nhân, đánh giá đây là một sự hợp tác giúp tăng cường năng lực răn đe của Hàn Quốc, đồng thời đóng góp vào quan hệ đồng minh song phương. Hai bên khẳng định sẽ đưa ra phương án thực hiện cụ thể thông qua quá trình tham vấn cấp chuyên viên giữa hai nước.Tiếp theo, Thứ trưởng Mỹ tiếp tục có cuộc gặp với Chánh Văn phòng An ninh quốc gia Phủ Tổng thống Hàn Quốc Wi Sung-lac và Bộ trưởng Quốc phòng Ahn Gyu-back. Hai bên được cho là đã trao đổi ý kiến về Chiến lược quốc phòng mới của Mỹ, việc Washington chuyển giao quyền tác chiến thời chiến cho Seoul, việc Hàn Quốc đóng tàu ngầm hạt nhân, vấn đề nâng ngân sách quốc phòng của Hàn Quốc.Chiến lược quốc phòng mới được Chính phủ Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố ngày 23/1 vừa qua có nội dung Hàn Quốc đủ năng lực chịu trách nhiệm chính về việc răn đe Bắc Triều Tiên dưới hỗ trợ quan trọng nhưng hạn chế hơn từ Mỹ. Điều này mang ý nghĩa là miền Nam sẽ đóng vai trò chủ đạo trong việc răn đe thông thường với miền Bắc, trong khi Washington tiếp tục cung cấp năng lực răn đe mở rộng, đối phó với uy hiếp hạt nhân và tên lửa Bình Nhưỡng. Do cả hai nước đều đồng thuận về nguyên tắc "Seoul dẫn dắt phòng thủ thông thường trên bán đảo Hàn Quốc", giới phân tích cho rằng tốc độ chuyển giao quyền tác chiến sẽ được đẩy nhanh hơn.Chiều cùng ngày, Thứ trưởng Colby cũng đã tới thăm căn cứ Humphreys của lực lượng quân đồn trú Mỹ ở thành phố Pyeongtaek, tỉnh Gyeonggi, rồi sau đó sẽ thăm tiếp Nhật Bản vào ngày 27/1.