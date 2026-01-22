Hàn Quốc và Mỹ thảo luận về ảnh hưởng từ vụ rò rỉ thông tin của Coupang

Photo : YONHAP News

Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min-seok đã về tới sân bay quốc tế Incheon vào rạng sáng ngày 26/1, kết thúc chuyến công du Mỹ đầu tiên kéo dài 5 ngày. Đây là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của ông Kim kể từ sau khi nhậm chức, đồng thời cũng là chuyến thăm Mỹ riêng lẻ đầu tiên của một Thủ tướng Hàn Quốc sau 41 năm.Sau khi đến thủ đô Washington, Thủ tướng Kim đã có buổi tọa đàm kiêm tiệc trưa với các Hạ nghị sĩ Mỹ, rồi sau đó hội đàm với Phó Tổng thống Mỹ James David Vance vào ngày 23/1, trao đổi ý kiến về các vấn đề nổi cộm trong quan hệ song phương. Trong ngày 24/1, ông Kim dùng tiệc trưa với các Hạ nghị sĩ bang New York của đảng Dân chủ, như Ron Kim, Grace Lee và Thị trưởng Palisades Park (bang New Jersey) Paul Kim, sau đó tiếp tục tọa đàm cùng cộng đồng Hàn kiều.Nhân chuyến thăm lần này, ông Kim tập trung vào việc giải thích chi tiết lập trường của Chính phủ Hàn Quốc với Phó Tổng thống Mỹ liên quan tới vụ việc Coupang hay vụ điều tra một số tổ chức tôn giáo trong nước. Cùng với đó, Thủ tướng đã truyền đạt thiện chí cải thiện quan hệ với Bắc Triều Tiên, đề xuất với Phó Tổng thống Mỹ về phương án phái cử Đặc phái viên tới miền Bắc.Ngoài ra, Thủ tướng Kim cho biết đã trao đổi số điện thoại trực tiếp với ông Vance, qua đó thiết lập "đường dây nóng" giữa hai bên, đồng thời ông cũng mời Phó Tổng thống Mỹ đến thăm Hàn Quốc.