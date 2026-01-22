Seoul không gia hạn chính sách tạm hoãn thuế chuyển nhượng trừng phạt đối với người sở hữu nhiều nhà

Photo : KBS News

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung trong một bài đăng trên mạng xã hội ngày 25/1 cho biết Chính phủ sẽ không tiếp tục tạm hoãn thuế chuyển nhượng trừng phạt đối với người sở hữu nhiều căn nhà, vốn được quyết định từ năm ngoái, tái khẳng định chấm dứt hoàn toàn chính sách này.Thuế trừng phạt là thuật ngữ chỉ hệ thống thuế áp đặt mức thuế suất và gánh nặng cao nhằm ngăn chặn hoặc gây bất lợi cho những hành vi cụ thể. Chính sách tạm hoãn thuế chuyển nhượng trừng phạt được Chính phủ cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol áp dụng vào năm 2022 với mục đích đỡ gánh nặng thuế đối với nhóm người sở hữu từ hai căn nhà trở lên, dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 9/5 tới.Khi thời hạn tạm hoãn kết thúc và thuế chuyển nhượng trừng phạt đối với người sở hữu nhiều căn nhà được áp dụng trở lại, người sở hữu hai căn nhà sẽ bị áp thuế thêm 20% trên mức thuế cơ bản (6-45%), còn với người sở hữu ba căn nhà sẽ bị áp thuế thêm 30%. Thậm chí, những người có lãi bán nhà hơn 1 tỷ won (khoảng 700.000 USD) so với giá nhà khi mua thì sẽ chịu thuế lên tới 82,5%.Tổng thống Lee Jae Myung cho biết sẽ xem xét việc tiếp tục áp dụng ưu đãi tạm hoãn thuế đối với các giao dịch ký hợp đồng trước ngày 9/5. Theo luật thuế thu nhập bất động sản hiện hành, thời điểm hoàn tất giao dịch thực tế được coi là mốc xác định việc chuyển nhượng. Tuy nhiên, nếu Chính phủ sửa đổi Quyết định để lấy ngày ký hợp đồng làm mốc tính thuế thay vì ngày hoàn tất chuyển nhượng như trước đây thì người thực hiện giao dịch chuyển nhượng sẽ có thêm khoảng ba tháng trước khi thuế chuyển nhượng trừng phạt cao được áp dụng.Việc Tổng thống Lee liên tục khẳng định lập trường khôi phục thuế chuyển nhượng trừng phạt đối với người sở hữu nhiều nhà được cho là thể hiện rõ quyết tâm kiềm chế nhu cầu đầu cơ, đồng thời cũng không loại trừ khả năng ông sẽ triển khai thêm các biện pháp thuế khóa khác nhằm ổn định giá nhà trong thời gian tới.