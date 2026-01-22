Đặc phái viên Tổng thống Hàn Quốc sang Canada hỗ trợ cuộc đua giành hợp đồng tàu ngầm

Photo : YONHAP News

Chánh Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kang Hoon-sik ngày 26/1 đã lên đường sang Canada với tư cách là Đặc phái viên về hợp tác kinh tế chiến lược của Tổng thống Lee Jae Myung, nhằm hỗ trợ quá trình đấu thầu giành hợp đồng cung cấp tàu ngầm tại Canada. Đoàn đặc phái viên tháp tùng gồm Bộ trưởng Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc, Giám đốc Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng (DAPA) Hàn Quốc, cùng đại diện các tập đoàn Hanwha, công ty công nghiệp nặng Hyundai HD và tập đoàn ô tô Hyundai.Phát biểu trước báo giới, ông Kang cho biết cuộc cạnh tranh giành hợp đồng tàu ngầm của Canada hiện đã thu hẹp còn Hàn Quốc và Đức, khẳng định sẽ nỗ lực hết sức để chinh phục hợp đồng này. Ông Kang nhấn mạnh phía Canada từng cho biết ngoài năng lực kỹ thuật và giá thành của tàu ngầm, các yếu tố như tạo việc làm và hợp tác công nghiệp cũng sẽ là tiêu chí quan trọng trong quá trình lựa chọn. Thông qua chuyến thăm lần này, ông Kang Hoon-sik sẽ trực tiếp gặp gỡ các quan chức cấp cao nhất của Chính phủ Canada để truyền đạt rõ quyết tâm của Seoul trong việc mở rộng hợp tác công nghiệp và an ninh song phương, cùng với việc giới thiệu năng lực vượt trội của tàu ngầm Hàn Quốc.Theo Chánh Văn phòng Kang, thương vụ tàu ngầm lần này là một trong những dự án quốc phòng có quy mô lớn nhất trên thế giới hiện nay. Chỉ tính riêng hiệu ứng kích thích sản xuất trong nước cũng ước tính vượt 40.000 tỷ won (27,7 tỷ USD). Nếu thành công, hợp đồng này sẽ tạo ra việc làm cho hơn 300 doanh nghiệp đối tác và hơn 20.000 việc làm mới.Đặc phái viên Kang cho biết mục tiêu của chuyến đi là tập trung xây dựng mô hình hợp tác công nghiệp đôi bên cùng có lợi giữa Hàn Quốc và Canada, đồng thời triển khai các lịch trình liên quan. Sau Canada, ông sẽ tới Na Uy để xúc tiến xuất khẩu hệ thống pháo phản lực đa nòng Cheonmu. Ông Kang cũng tiết lộ thời gian tới, Seoul đang chuẩn bị các hoạt động hợp tác và đấu thầu quốc phòng với nhiều quốc gia khác như Ả-rập Xê-út, Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE), Indonesia, Peru và Na Uy.