Trong Chiến lược quốc phòng (NDS) mới được chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố ngày 23/1 (giờ địa phương), Mỹ khẳng định Hàn Quốc có đủ năng lực để đảm nhận "trách nhiệm chủ yếu" trong việc răn đe Bắc Triều Tiên dưới hỗ trợ quan trọng nhưng hạn chế hơn từ Mỹ. Theo đó, việc điều chỉnh lại sự cân bằng của lực lượng Mỹ trên bán đảo Hàn Quốc theo cách này phù hợp với lợi ích quốc gia của Mỹ trong vấn đề răn đe đối với miền Bắc.Bên cạnh đó, Chiến lược quốc phòng mới của Mỹ còn đưa ra đánh giá rằng Bắc Triều Tiên có thể tấn công các mục tiêu tại Hàn Quốc và Nhật Bản bằng vũ khí hạt nhân, đồng thời cũng đặt ra mối đe dọa hạt nhân rõ ràng và hiện hữu đối với lãnh thổ Mỹ. Văn kiện cũng lưu ý rằng dù lực lượng quân sự thông thường của Bắc Triều Tiên đã lạc hậu, song Hàn Quốc vẫn cần cảnh giác trước nguy cơ miền Bắc tiến hành xâm lược xuống miền Nam.Những đánh giá này được hiểu là phù hợp với đường lối "nước Mỹ trên hết" của Tổng thống Donald Trump . Với tư cách là đồng minh, Mỹ mong muốn Hàn Quốc phải đầu tư nhiều nguồn lực hơn trước đây vào việc xây dựng năng lực răn đe thông thường đối với Bắc Triều Tiên và ngăn chặn các hành động khiêu khích.Việc Chiến lược quốc phòng lần này trực tiếp đề cập không chỉ Hàn Quốc và Nhật Bản mà cả lãnh thổ Mỹ cũng nằm trong tầm tấn công hạt nhân của Bắc Triều Tiên được cho là phản ánh sự tiến bộ vượt bậc trong năng lực hạt nhân của Bình Nhưỡng so với năm 2022. Cách đây 4 năm khi miền Bắc được xác định là mối đe dọa quân sự đứng thứ ba sau Trung Quốc và Nga thì lần này Bắc Triều Tiên đã giảm xuống một bậc trong thứ tự các mối đe dọa, đứng sau Iran.Đáng chú ý, dù nhấn mạnh nguy cơ tấn công hạt nhân rõ ràng và hiện hữu từ Bình Nhưỡng đối với Washington, mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc từng được nêu rõ trong Chiến lược quốc phòng 4 năm trước đã không còn xuất hiện trong văn kiện lần này. Điều này làm dấy lên phân tích cho rằng Washington có thể đang để ngỏ khả năng nối lại đối thoại Mỹ-Triều. Ngoài ra, chính quyền Trump cũng lặp lại việc nhấn mạnh yêu cầu chia sẻ gánh nặng chi phí an ninh trong NDS lần này.Trong một tin liên quan, Giám đốc chương trình Hàn Quốc của Trung tâm Stimson (Mỹ) James Kim trong bản phân tích gửi tới báo chí ngày 25/1 (giờ địa phương) cho rằng Chiến lược Quốc phòng (NDS) mới được chính quyền Tổng thống Donald Trump công bố vào ngày 23/1 vừa qua cho thấy liên minh Hàn-Mỹ đang chuyển dịch sang một hình thái bất đối xứng hơn. Theo đó, NDS lần này mở rộng trách nhiệm của Seoul, trong khi Washington thu hẹp vai trò quân sự trong khu vực dưới một chiến lược rộng hơn là can dự có chọn lọc.Theo ông Kim, việc Mỹ điều chỉnh lại các ưu tiên địa chính trị cho thấy khả năng Washington sẽ hạn chế can dự ở các khu vực ngoài Tây bán cầu. Trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump đặt an ninh của lãnh thổ Mỹ và toàn bộ khu vực Tây bán cầu bao gồm Trung Nam Mỹ lên hàng đầu, xu hướng này có thể kéo theo những thay đổi về vai trò cũng như quy mô của lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc. Ông nhận định Hàn Quốc hiện là quốc gia xuất khẩu vũ khí đứng thứ 10 trên thế giới. Do đó, nước này có thể tái cấu trúc liên minh bằng cách mở rộng loại hình và quy mô hợp tác công nghiệp quốc phòng.