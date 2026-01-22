Nghe Menu Nghe nội dung

Chỉ số KOSDAQ của Hàn Quốc hồi phục mốc 1.000 điểm sau 4 năm

Write: 2026-01-26 16:14:43Update: 2026-01-26 19:11:52

Chỉ số KOSDAQ của Hàn Quốc hồi phục mốc 1.000 điểm sau 4 năm

Photo : YONHAP News

Chỉ số sàn giao dịch KOSDAQ của Hàn Quốc mở cửa phiên giao dịch ngày 26/1 ở mức 1.003 điểm, tăng 1% so với phiên thứ Sáu (23/1) tuần trước. Do lực mua vào tăng đột biến, vào lúc 9 giờ 59 phút, Sở Giao dịch chứng khoán Hàn Quốc (KRX) đã phải kích hoạt cơ chế "sidecar", tạm ngừng lệnh mua lập trình sẵn trong vòng 5 phút.

Lệnh ngừng mua được kích hoạt khi giá giao dịch hợp đồng tương lai của chỉ số KOSDAQ 150 tăng trên 6%, đồng thời chỉ số giá giao ngay KOSDAQ 150 tăng trên 3%, và tình trạng này duy trì trên 1 phút. Sau khi các lệnh mua lập trình bị dừng trong 5 phút, hệ thống sẽ tự động cho phép giao dịch trở lại bình thường.

Tới cuối phiên, chỉ số KOSDAQ đã đóng cửa ở mức 1.064,41 điểm, tăng 70,48 điểm (7,09%), khôi phục lại ngưỡng 1.000 điểm sau 4 năm chờ đợi kể từ phiên ngày 5/1/2022 (mức điểm đóng cửa).

Trong khi đó, chỉ số chứng khoán tổng hợp Hàn Quốc (KOSPI) đóng cửa phiên giao dịch cùng ngày ở mức 4.949 điểm, giảm 40,48 điểm (0,81%) so với phiên trước. Tại thị trường ngoại hối Seoul, tỷ giá won-USD chốt phiên ở mức 1.440,6 won đổi 1 USD, giảm 25,2 won.
