Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ ba của Hàn Quốc 4 năm liên tiếp

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp và thương mại cùng Hiệp hội thương mại quốc tế Hàn Quốc (KITA) ngày 26/1 công bố kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc sang Việt Nam trong năm 2025 đạt 62,8 tỷ USD, tăng 7,6% so với một năm trước. Kim ngạch nhập khẩu từ Việt Nam đạt 31,8 tỷ USD, tăng 11,7%. Tổng quy mô thương mại song phương tăng từ 86,8 tỷ USD lên 94,5 tỷ USD, tức tăng 9%.Xét về quy mô thương mại, Việt Nam tiếp tục là đối tác thương mại lớn thứ ba của Hàn Quốc sau Trung Quốc (272,7 tỷ USD) và Mỹ (196,2 tỷ USD), 4 năm liên tiếp giữ ở vị trí này.Trong năm ngoái, cán cân thương mại với Việt Nam thặng dư 31 tỷ USD, tăng 1,1 tỷ USD so với một năm trước, mức thặng dư cao thứ hai sau Mỹ (49,5 tỷ USD) ba năm liên tiếp. Sự gia tăng thương mại và mở rộng thặng dư với Việt Nam trong năm 2025 được phân tích là do sự bùng nổ xuất khẩu chíp bán dẫn, mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Hàn Quốc. Năm ngoái, xuất khẩu mặt hàng này sang Việt Nam đạt 24,7 tỷ USD, tăng 36,7%.Thương mại Hàn-Việt đã tăng trưởng mạnh mẽ kể từ sau khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992. Trong vòng hơn 30 năm qua, quy mô thương mại song phương đã tăng trưởng 190 lần, từ mức 500 triệu USD vào thời điểm thiết lập quan hệ. Cơ cấu mặt hàng cũng chuyển dịch từ dệt may sang các mặt hàng giá trị gia tăng cao như chíp bán dẫn và thiết bị viễn thông không dây. Đặc biệt, sau khi Hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn-Việt được ký kết vào năm 2014, quy mô thương mại song phương đã tăng hơn gấp ba lần, từ mức 30 tỷ USD lên 94,5 tỷ USD.Trong khi đó, theo phân tích số liệu từ Tổng cục Hải quan Việt Nam, tính đến tháng 11 năm ngoái, Hàn Quốc là đối tác nhập khẩu lớn thứ hai và đối tác xuất khẩu lớn thứ 4 của Việt Nam.Một quan chức Bộ Công nghiệp cho biết trong bối cảnh môi trường thương mại đang biến động nhanh chóng, Việt Nam là thị trường trọng điểm giúp Hàn Quốc giảm sự phụ thuộc xuất khẩu sang Mỹ và Trung Quốc và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu. Trong thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp để mở rộng giao lưu thương mại đôi bên cùng có lợi.