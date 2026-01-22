Tỷ trọng nhà đầu tư nước ngoài trên tổng vốn hóa thị trường Hàn Quốc đạt mức cao kỷ lục sau 5 năm 9 tháng

Photo : KBS News

Sở Giao dịch chứng khoán Hàn Quốc (KRX) ngày 25/1 cho biết tính đến ngày 7/1 vừa qua, giá trị cổ phiếu do nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trong tổng vốn hóa thị trường của các cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán đạt 1.398.034,8 tỷ won (969,5 triệu USD). Con số này tương đương 37,18% tổng vốn hóa thị trường, mức cao nhất trong vòng 5 năm 9 tháng, kể từ tháng 4/2020.Tỷ trọng sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài duy trì ở mức 30% trong nửa đầu năm 2025 nhưng đã vượt mốc 36% vào tháng 12 cùng năm. Trong năm ngoái, nhà đầu tư nước ngoài chủ yếu mua cổ phiếu ngành chíp bán dẫn, trong đó Điện tử Samsung và Điện tử Samsung ưu đãi là hai loại được mua nhiều nhất. Điện tử Samsung ưu đãi được hiểu là cổ phiếu loại không có quyền biểu quyết nhưng được ưu tiên hơn cổ phiếu phổ thông trong việc chi trả cổ tức và phân chia tài sản còn lại khi doanh nghiệp giải thể. Theo sau là các cổ phiếu của Tổng công ty điện lực Hàn Quốc (KEPCO) và Hóa chất LG .Bước sang năm nay, xu hướng mua ròng của nhà đầu tư nước ngoài chuyển sang các cổ phiếu vốn hóa lớn liên quan đến ngành đóng tàu và điện hạt nhân, tiêu biểu như hãng Hanwha Ocean và Doosan Enerbility.