Chi phí chuẩn bị mâm cúng Tết Nguyên đán tại Hàn Quốc năm 2026 giảm nhẹ so với năm ngoái

Photo : YONHAP News

Cơ quan chuyên điều tra vật giá "Thông tin giá cả Hàn Quốc" (KPI) ngày 25/1 công bố số liệu cho biết chi phí chuẩn bị mâm cúng Tết cho hộ gia đình 4 thành viên tại Hàn Quốc năm nay rơi vào khoảng 296.500 won (205 USD), giảm 1,98% so với năm ngoái. Trong khi đó, chi phí mua sắm tại siêu thị lớn vào khoảng 406.880 won (282 USD), giảm 0,64% so với cùng kỳ năm 2025.Giá các mặt hàng trái cây và rau củ như lê, táo tàu, củ cải, cải thảo nhìn chung đều giảm, khiến tổng chi phí mâm cúng cũng giảm xuống. Cụ thể, giá ba quả lê giống Singo tại chợ truyền thống giảm 33,33%, từ 27.000 won (19 USD) trong năm ngoái xuống còn 18.000 won (12,5 USD) trong năm nay, nhờ điều kiện xuất hàng được cải thiện. Giá táo tàu tính theo khối lượng 400g cũng giảm còn 6.000 won (4 USD) do sản lượng tăng nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi. Bên cạnh đó, giá của một cái củ cải tại chợ truyền thống giảm 25% so với năm 2025, từ 4.000 won (2,78 USD) xuống 3.000 won (2,08 USD). Giá một cây cải thảo cũng giảm 14,29%, xuống còn 6.000 won (4 USD), còn tại siêu thị lớn giảm xuống 6.080 won (4,2 USD). Ngoài ra, giá một bó hành tại chợ truyền thống cũng giảm 16,67% xuống 2.500 won (1,74 USD).Tuy nhiên giá một số mặt hàng như táo, cá đù, trứng và gạo lại tăng. Cụ thể, ba quả táo giống Fuji tại chợ truyền thống giữ mức ổn định 18.000 won (12,5 USD) nhưng tại siêu thị lớn tăng 3,34%, lên 25.960 won (18 USD) so với cùng kỳ năm trước. Giá thủy sản cũng tăng do chi phí nhập khẩu cao hơn dưới tác động của các yếu tố bên ngoài như tỷ giá hối đoái tăng. Cụ thể, giá ba con cá đù đông lạnh xuất xứ từ Trung Quốc tăng 25%, từ 12.000 won (8,32 USD) lên 15.000 won (10,4 USD). Cá minh thái khô cắt lát khối lượng 800g tại chợ truyền thống giữ nguyên ở mức 10.000 won (6,93 USD), song giá bán tại siêu thị lớn tăng 6,71%, lên 15.900 won (11 USD).Đối với sản phẩm chăn nuôi, thịt bò (loại dùng làm món thịt xiên, 600g) tại chợ truyền thống giữ nguyên mức 34.000 won (23,6 USD) như năm 2025. Giá 10 quả trứng tại chợ truyền thống là 3.000 won (2,08 USD), trong khi tại siêu thị lớn tăng 4,57%, lên khoảng 4.580 won (3,18 USD).Những mặt hàng có chi phí sản xuất bị ảnh hưởng bởi giá gạo tăng đang ghi nhận xu hướng tăng giá. Theo đó, 1 kg bánh gạo nấu canh bánh gạo Tteokguk tại chợ truyền thống tăng 16,67% lên 7.000 won (4,86 USD), còn 1 kg bánh gạo hấp Sirutteok tăng 30%, lên 13.000 won (9,03 USD). Ngược lại, giá 1,8 lít dầu ăn giảm năm thứ ba liên tiếp nhờ nguồn cung ổn định, với giá bán tại chợ truyền thống giảm 7,14% xuống còn 6.500 won (4,51 USD).Cơ quan điều tra Thông tin giá cả Hàn Quốc cho biết chi phí mâm cúng Tết năm nay giảm nhẹ cho thấy xu hướng tương đối ổn định. Tuy nhiên, do đợt rét gần đây, giá các loại rau củ và trái cây nhạy cảm với nhiệt độ có thể tăng trở lại trong thời gian tới.