Cục Di sản Hàn Quốc yêu cầu thành phố Seoul xem xét lại toàn diện dự án tái phát triển gần Jongmyo

Cục Di sản quốc gia Hàn Quốc ngày 26/1 cho biết đã gửi công văn phản hồi tới chính quyền quận Jongno (Seoul), cảnh báo sẽ đệ trình Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) tiến hành khảo sát thực địa nếu như quận không xem xét lại toàn diện dự án tái phát triển khu vực Seun 4 nằm gần di sản thế giới Jongmyo (Tông Miếu).Vào ngày 12/1 trước đó, chính quyền quận Jongno đã gửi Cục Di sản quốc gia đề nghị tham vấn về việc thẩm định hợp nhất dự án tái thiết khu vực Seun 4, liên quan đến việc chính quyền thành phố Seoul nâng giới hạn chiều cao xây dựng công trình trong khu vực này lên 145m. Đề nghị này là một phần trong quy trình bắt buộc nhằm phản ánh các điều chỉnh của dự án.Tuy nhiên, trong công văn phản hồi, Cục Di sản quốc gia nhấn mạnh việc nâng giới hạn chiều cao như vậy sẽ có thể tác động xấu tới việc bảo tồn di sản thế giới Jongmyo gần đó, cần phải xem xét lại.Cục Di sản quốc gia chỉ ra rằng thành phố Seoul đã đơn phương phá vỡ thỏa thuận đạt được năm 2018. Khi đó, dự án tái phát triển khu vực Seun 4 đã được cấp phép triển khai với điều kiện chiều cao tối đa công trình là dưới 71,9m.Cục Di sản cảnh báo nếu thành phố Seoul không phản hồi trước ngày 30/1, cơ quan này sẽ báo cáo tình hình hiện tại cho UNESCO và yêu cầu khảo sát thực địa dựa trên thư đề nghị chính thức về việc đánh giá mức độ ảnh hưởng của dự án tái phát triển khu vực Seun 4 đối với di sản thế giới Jongmyo.