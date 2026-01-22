Chính trị Bắt đầu đăng ký ứng cử viên sơ bộ bầu cử địa phương từ ngày 3/2

Ủy ban quản lý bầu cử trung ương Hàn Quốc thông báo sẽ chính thức tiếp nhận đăng ký ứng cử viên sơ bộ cho cuộc bầu cử địa phương lần thứ 9 từ ngày 3/2 tới. Cuộc bầu cử tới đây sẽ được tổ chức vào ngày 3/6, bầu ra vị trí Tỉnh trưởng, Thị trưởng và Giám đốc Sở Giáo dục các tỉnh thành trên cả nước.



Cá nhân có nguyện vọng đăng ký cần nộp tài liệu chứng minh tư cách ứng cử, như giấy chứng nhận quan hệ gia đình, hồ sơ lý lịch tư pháp và bằng cấp học vấn chính quy cho Ủy ban bầu cử của tỉnh, thành trực thuộc. Riêng đối với cuộc bầu cử Giám đốc Sở Giáo dục, các ứng cử viên phải nộp bổ sung giấy xác nhận không phải là đảng viên của chính đảng nào, và các giấy tờ chứng minh kinh nghiệm công tác trong ngành giáo dục.



Các ứng cử viên sơ bộ phải sinh trước ngày 4/6/2008 và nộp khoản tiền ký quỹ 10 triệu won (6.940 USD) cho Ủy ban bầu cử địa phương, hoặc có thể được xét giảm hơn tùy theo đối tượng.



Về hoạt động tranh cử, ứng cử viên sơ bộ được phép thành lập văn phòng bầu cử, phát danh thiếp và gửi tài liệu quảng bá tới tối đa 10% tổng số hộ gia đình trong đơn vị bầu cử. Ngoài ra, các ứng cử viên sơ bộ được phép đeo băng rôn hoặc sử dụng các vật dụng quảng bá khác.



Theo Luật bầu cử, ứng cử viên sơ bộ nếu đang là công chức thì phải xin từ chức 90 ngày trước ngày bầu cử, tức trước ngày đăng ký 3/2 tới. Nghị sĩ Quốc hội nếu muốn tranh cử vị trí lãnh đạo các tỉnh, thành thì phải xin từ chức 30 ngày trước ngày bầu cử. Nếu là Thị trưởng, Tỉnh trưởng hoặc Giám đốc Sở Giáo dục đương chức thì có thể đăng ký mà vẫn được duy trì chức vụ hiện tại.