Ngôi sao trượt băng nghệ thuật Cha Jun-hwan đại diện cầm cờ cho Hàn Quốc tại Olympic mùa đông 2026

Photo : YONHAP News

Ủy ban Thể thao và Olympic Hàn Quốc (KSOC) ngày 26/1 cho biết vận động viên trượt băng nghệ thuật Cha Jun-hwan và vận động viên trượt băng tốc độ Park Ji-woo đã được chọn làm người cầm cờ cho đoàn thể thao Hàn Quốc tại lễ khai mạc Olympic mùa đông Milano Cortina 2026.Cha Jun-hwan xếp hạng 15 chung cuộc tại Olympic mùa đông PyeongChang 2018 và vươn lên hạng 5 chung cuộc tại Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022. Trong khi đó, Park Ji-woo là vận động viên kỳ cựu đã gắn bó và dẫn dắt đội tuyển trượt băng tốc độ nữ Hàn Quốc trong thời gian dài. Tháng 12/2025, Park Ji-woo giành huy chương đồng nội dung xuất phát đồng loạt (Mass Start) nữ tại Giải vô địch thế giới trượt băng tốc độ vòng ngắn lần ba (2025-2026) do Liên đoàn trượt băng quốc tế (ISU) tổ chức. Như vậy, Cha Jun-hwan và Park Ji-woo sẽ tham dự kỳ Olympic thứ ba trong sự nghiệp, sau PyeongChang 2018 và Bắc Kinh 2022.Ngoài ra, vận động viên trượt ván tuyết Lee Sang-ho và vận động viên trượt băng tốc độ vòng ngắn Choi Min-jeong đã được bầu làm đội trưởng bên vận động viên nam và nữ của đội tuyển Hàn Quốc. Cả hai đều là những vận động viên kỳ cựu và cũng là lần thứ ba góp mặt tại Thế vận hội mùa đông.