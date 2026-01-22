Tổng thống Mỹ tuyên bố tăng thuế đối ứng với Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một bài đăng trên mạng xã hội ngày 26/1 (giờ địa phương) đã tuyên bố tăng thuế từ 15% lên 25% với các mặt hàng chịu thuế đối ứng của Hàn Quốc bao gồm ô tô, vật liệu gỗ, dược phẩm.Lãnh đạo Nhà Trắng cho biết Mỹ đã nhanh chóng hạ thuế theo đúng các điều kiện đã được thỏa thuận, đồng thời bày tỏ kỳ vọng các nước đối tác cũng hành động tương tự. Ông Trump cho rằng Quốc hội Hàn Quốc đã không thực hiện đúng các cam kết đã đạt được với Mỹ, đồng thời nhắc lại bản thân đã cùng với Tổng thống Lee Jae Myung đạt được một thỏa thuận rất tốt vào tháng 7 năm ngoái và cũng đã xác nhận các điều khoản thỏa thuận khi tới thăm Hàn Quốc vào tháng 10 cùng năm. Theo đó, Seoul cam kết đầu tư 350 tỷ USD vào Washington, đổi lại Mỹ đồng ý giảm thuế đối với ô tô và một số mặt hàng của Hàn Quốc.Tuy nhiên, Tổng thống Trump không nêu rõ thời điểm tăng thuế đối với Hàn Quốc và hiện vẫn chưa rõ đây là quyết định sẽ được thực thi trên thực tế hay chỉ là động thái gây sức ép của Mỹ lên Quốc hội Hàn Quốc."Cam kết của Quốc hội Hàn Quốc" theo lời của lãnh đạo Nhà Trắng được hiểu là nhằm ám chỉ Quốc hội Hàn Quốc vẫn chưa thông qua Luật đặc biệt về quản lý đầu tư chiến lược, nền tảng để thực hiện cam kết đầu tư giữa hai bên. Đây là dự thảo đã được đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành trình lên Quốc hội vào ngày 26/11 năm ngoái, biện pháp tiếp theo nhằm thực thi các cam kết về đầu tư chiến lược song phương trong biển bản ghi nhớ (MOU) mà hai bên đã ký vào ngày 14/11.Dự luật đặc biệt này có nội dung về hệ thống và thủ tục thúc đẩy đầu tư chiến lược, việc thành lập Quỹ đầu tư chiến lược Hàn-Mỹ và công ty đầu tư chiến lược Hàn-Mỹ tạm thời. Phía Mỹ ngày 4/12 vừa qua cũng đã thông báo giảm thuế mặt hàng ô tô của Hàn Quốc xuống 15% áp dụng hiệu lực hồi tố từ ngày 1/11. Tuy nhiên cho đến nay, dự luật trên vẫn chưa được Quốc hội Hàn Quốc thông qua.Trước đó, đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành khẳng định thỏa thuận Hàn-Mỹ không thuộc diện phải trình Quốc hội phê chuẩn. Đảng này cho rằng đây chỉ là một biên bản ghi nhớ (MOU), không phải hiệp ước nên không cần Quốc hội phê chuẩn mà chỉ cần ban hành luật đặc biệt về đầu tư vào Mỹ. Ngược lại, đảng đối lập Sức mạnh quốc dân phản đối quan điểm trên, cho rằng thỏa thuận có thể gây gánh nặng tài chính cho người dân, do đó bắt buộc phải được Quốc hội phê chuẩn căn cứ theo Hiến pháp.