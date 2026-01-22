Tổng thống Mexico gửi thư đề nghị đến lãnh đạo Hàn Quốc để BTS tổ chức thêm buổi diễn

Photo : YONHAP News

Phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 26/1 (giờ địa phương), Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cho biết bà đã gửi tới Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung "một đề nghị ngoại giao đầy trịnh trọng", mong muốn nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) tổ chức thêm các buổi biểu diễn tại Mexico.Theo kế hoạch, nhóm nhạc BTS sẽ tổ chức ba buổi biểu diễn vào các ngày 7, 9 và 10/5 tại sân vận động GNP Seguros ở thủ đô Mexico City. Tổng thống Sheinbaum cho biết khoảng 150.000 vé đã được bán ra, trong khi số người muốn mua vé đã vượt quá 1 triệu người. Bà cũng cho biết trong trường hợp không thể tổ chức thêm buổi biểu diễn trực tiếp, Mexico hy vọng phía nhóm nhạc BTS có thể cho phép trình chiếu buổi biểu diễn trên màn hình lớn để đáp ứng nhu cầu của người hâm mộ.Trên thực tế, các buổi biểu diễn của BTS tại Mexico đã cháy vé chỉ sau 37 phút kể từ khi mở bán vào ngày 24/1 vừa qua. Đơn vị phân phối vé Ticketmaster đánh giá đây là một trong những cuộc cạnh tranh mua vé khốc liệt nhất trong lịch sử biểu diễn tại Mexico.Không chỉ tại Mexico, nhu cầu mua vé còn đến từ hơn 1.300 thành phố khắp các nước trên thế giới bao gồm Peru, Chile và Mỹ. Trước nhu cầu bùng nổ, tình trạng vé chợ đen cũng bắt đầu xuất hiện. Cơ quan bảo vệ người tiêu dùng Liên bang Mexico (PROFECO) biết sẽ mở cuộc điều tra đối với các đơn vị bán lại vé với mức giá cao gấp 5-6 lần giá gốc. Cơ quan này cũng cảnh báo sẽ xử phạt nghiêm các điểm bán vé cung cấp thông tin không rõ ràng, cũng như các đơn vị bán lại vé có hành vi trục lợi.Trong một tin liên quan, các buổi biểu diễn tại Bắc Mỹ và châu Âu trong chuỗi chuyến lưu diễn mới "BTS World Tour" của nhóm dự kiến khởi động từ tháng 4 năm nay cũng đã bán hết vé. Công ty quản lý BigHit Music ngày 27/1 cho biết tính đến ngày 24/1, toàn bộ 41 buổi diễn tại Bắc Mỹ và châu Âu của BTS đã cháy vé. Theo công ty, vé tại các sân vận động quy mô lớn ở từng khu vực đã nhanh chóng được bán hết ngay sau khi vừa mở bán, cho thấy sự quan tâm nồng nhiệt của người hâm mộ âm nhạc toàn cầu.BTS sẽ bắt đầu chặng lưu diễn Bắc Mỹ vào các ngày 25, 26 và 28/4 tại sân vận động Raymond James ở Tampa (bang Florida), sau đó tiếp tục biểu diễn tại thành phố El Paso (bang Texas), Stanford (bang California), thành phố Las Vegas (tiểu bang Nevada), thủ đô Mexico City (Mexico) và nhiều thành phố khác, với tổng cộng 31 buổi biểu diễn tại 12 thành phố.