Cựu Thủ tướng Hàn Quốc kháng cáo bản án sơ thẩm về vụ thiết quân luật

Photo : YONHAP News

Cả phía công tố là Nhóm công tố viên đặc biệt và bị cáo là cựu Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo chiều ngày 26/1 đã nộp đơn kháng cáo lên Tòa án khu vực Trung Seoul về bản án sơ thẩm đối với cựu Thủ tướng liên quan đến vụ thiết quân luật ngày 3/12/2024.Dù không công bố lý do kháng cáo cụ thể, song phía cựu Thủ tướng Han được cho là đã nêu lý do rằng các hành vi mà ông bị tuyên có tội có sai sót về mặt pháp lý và mức án hiện tại là không thỏa đáng. Về phần mình, Nhóm công tố viên đặc biệt yêu cầu tòa xem xét lại những cáo buộc mà ông Han được tuyên vô tội như cố tình trì hoãn cuộc họp Nội các dỡ bỏ lệnh thiết quân luật và các bước đi tiếp theo sau đó nhằm hoàn thiện điều kiện về mặt quy trình đối với lệnh thiệt quân luật.Tòa án sơ thẩm ngày 21/1 đã tuyên mức án 23 năm tù giam đối với cựu Thủ tướng Han Duck-soo và bắt giam ông ngay tại tòa. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Hiến pháp Hàn Quốc một cựu Thủ tướng bị bắt giam ngay tại phiên tòa.Trước đó, vào tháng 8/2025, ông Han bị cáo buộc tiếp tay cho Tổng thống Yoon Suk Yeol ban lệnh thiết quân luật dù trên cương vị là Thủ tướng, người có nghĩa vụ kiểm soát việc lạm dụng quyền lực một cách tùy tiện của Tổng thống. Hội đồng xét xử nhận định ông Han phải chịu trừng phạt với tư cách là thủ phạm chính trực tiếp thực hiện nhiệm vụ quan trọng trong vụ nổi loạn, chứ không phải với tư cách là đồng phạm làm ngơ trước hành vi cầm đầu cuộc nổi loạn, tức chỉ cựu Tổng thống Yoon.Theo Điều 87 của Luật Hình sự Hàn Quốc, tội danh nổi loạn được phân thành "kẻ cầm đầu", "người thực hiện nhiệm vụ quan trọng" và "người tham gia đơn thuần". Mặc dù cựu Thủ tướng Han bị tuyên án 23 năm tù với tội danh thực hiện nhiệm vụ quan trọng chứ không phải kẻ cầm đầu, nhưng mức án 23 năm nghiêm khắc hơn nhiều so với mức 15 năm tù mà Nhóm công tố đặc biệt đề nghị trước đó.Đơn kháng cáo của hai bên sẽ do Hội đồng xét xử chuyên trách vụ nổi loạn thuộc Tòa án cấp cao Seoul xem xét vào ngày 23/2 tới.