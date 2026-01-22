Cảnh sát Hàn Quốc tái khẳng định hơn 30 triệu tài khoản Coupang bị rò rỉ dữ liệu

Photo : YONHAP News

Phát biểu với báo chí ngày 26/1, Giám đốc Sở Cảnh sát Seoul Park Jeong-bo cho biết hiện vẫn chưa xác nhận được chính xác công ty Coupang đã làm rò rỉ bao nhiêu dữ liệu của các tài khoản nhưng cơ quan này tin rằng con số sẽ lên đến hơn 30 triệu tài khoản.Cuối tháng 11 năm ngoái, Coupang công bố thông tin cá nhân của 3,37 triệu tài khoản đã bị rò rỉ. Một tháng sau đó, công ty này đã đưa ra kết quả điều tra nội bộ, cho biết đã thu hồi máy tính xách tay của một cựu nhân viên người Trung Quốc bị nghi là thủ phạm làm rò rỉ thông tin. Theo công ty, người này đã truy cập vào dữ liệu của 33 triệu tài khoản nhưng chỉ lưu trữ thực tế thông tin của khoảng 3.000 tài khoản trên máy tính cá nhân. Coupang khẳng định số dữ liệu này không được chuyển ra bên ngoài và đã bị xóa toàn bộ.Tuy nhiên, Chính phủ Hàn Quốc đã lập tức bác bỏ kết luận trên, nhấn mạnh cơ quan điều tra thuộc Chính phủ đã trực tiếp xác nhận thông tin cá nhân như tên và email của hơn 33 triệu tài khoản đều đã bị rò rỉ. Đến ngày 26/1/2026, Cảnh sát cũng đưa ra kết luận tương tự. Trước tình hình trên, Cảnh sát hiện đang tập trung làm rõ liệu Coupang có cố tình công bố thông tin này hòng giảm nhẹ quy mô vụ rò rỉ hay không.Để phục vụ công tác điều tra, cảnh sát tiếp tục yêu cầu ông Harold Rogers, Quyền Giám đốc điều hành Coupang tại Hàn Quốc ra trình diện thẩm vấn. Ông Rogers đã hai lần không chấp hành lệnh triệu tập vào các ngày 5/1 và 14/1 trước đó. Nếu tiếp tục không ra trình diện vào lần triệu tập thứ ba, cơ quan chức năng có thể xin lệnh bắt giữ đại diện công ty này theo quy định pháp luật Hàn Quốc.