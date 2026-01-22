Phủ Tổng thống Hàn Quốc họp khẩn về thông báo nâng thuế đột ngột của Tổng thống Mỹ

Photo : YONHAP News

Sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ nâng thuế đối ứng với Hàn Quốc lên 25%, Phủ Tổng thống Hàn Quốc sáng ngày 27/1 đã tổ chức cuộc họp khẩn giữa các Bộ ngành hữu quan dưới sự chủ trì của Chánh Văn phòng Chính sách Kim Yong-beom và Chánh Văn phòng An ninh quốc gia Wi Sung-lac, thảo luận đối sách liên quan.Cuộc họp có sự tham gia của Chánh Văn phòng đàm phán thương mại Bộ Công nghiệp Yeo Han-koo, Thứ trưởng Bộ Tài chính và kinh tế, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Chánh Văn phòng Tổng thống Kang Hoon-sik và Bộ trưởng Công nghiệp Kim Jung-kwan đang trong chuyến thăm Canada cũng tham dự cuộc họp theo hình thức trực tuyến.Phủ Tổng thống cho biết cho tới nay vẫn chưa nhận được thông báo chính thức hay giải thích chi tiết liên quan từ phía Chính phủ Mỹ. Seoul sẽ nỗ lực truyền đạt với Washington về quyết tâm thực thi thỏa thuận thuế quan, đối phó tình hình một cách bình tĩnh. Phát ngôn viên Phủ Tổng thống Kang Yu-jung nhấn mạnh việc Mỹ nâng thuế chỉ có hiệu lực khi các biện pháp hành chính được triển khai như đăng công báo liên bang.Thông báo bất ngờ của ông Trump về việc nâng thuế được phân tích là thiên về tính chất gây sức ép với Hàn Quốc. Có ý kiến cho rằng do các khoản đầu tư vào Mỹ mà Hàn Quốc đã cam kết, điều kiện để Washington giảm thuế, không được triển khai nhanh chóng như kỳ vọng nên Mỹ đã đưa ra quân bài "khôi phục thuế quan".Bộ trưởng Công nghiệp và thương mại Hàn Quốc Kim Jung-kwan, hiện đang trong chuyến thăm Canada để thảo luận về hợp tác công nghiệp quốc phòng, dự kiến sẽ sớm lên đường sang Mỹ để tiến hành trao đổi với Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick.Chính giới Hàn Quốc không khỏi bất ngờ trước thông báo đột ngột của lãnh đạo Nhà Trắng. Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành một mặt tỏ ra lúng túng, mặt khác khẳng định sẽ vẫn tuần tự xem xét dự thảo Luật đặc biệt về quản lý đầu tư chiến lược Hàn-Mỹ theo đúng lộ trình đã định.Ngược lại, đảng Sức mạnh quốc dân liên tục nhấn mạnh rằng trước khi thẩm định dự luật đặc biệt, cần có sự phê chuẩn của Quốc hội với thỏa thuận thương mại Hàn-Mỹ. Theo đảng này, các thỏa thuận, biên bản ghi nhớ (MOU) có thể gây ra gánh nặng tài chính lớn với người dân phải được Quốc hội kiểm chứng trước căn cứ theo Hiến pháp.Một số ý kiến trong chính giới cho rằng sự bất mãn của Chính phủ Trump đối với Quốc hội Hàn Quốc liên quan tới việc Seoul sửa đổi Luật về thúc đẩy sử dụng mạng thông tin truyền thông và bảo hộ thông tin cũng như việc tiến hành phiên điều trần về vụ rò rỉ thông tin của Coupang đã tác động tới vấn đề thuế quan lần này.