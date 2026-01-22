Tòa án bắt đầu xét xử cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol về vụ thăm dò ý kiến trái phép

Photo : YONHAP News

Tòa án khu vực Trung Seoul chiều ngày 27/1 đã mở phiên tòa trù bị xét xử đầu tiên với cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol và nhân vật môi giới chính trị Myung Tae-kyun về cáo buộc vi phạm Luật quỹ chính trị. Phiên trù bị xét xử được tổ chức trước phiên tòa chính thức nhằm lắng nghe lập luận của phía Viện Kiểm sát và bị cáo, kế hoạch chứng minh cáo buộc, nên bị cáo không bắt buộc phải có mặt.Cựu Tổng thống bị cáo buộc đã thông đồng với vợ là bà Kim Keon-hee nhận kết quả thăm dò ý kiến miễn phí từ nhân vật Myung Tae-kyun tổng cộng 58 lần, với trị giá 270 triệu won (186.700 USD) từ tháng 4/2021 đến tháng 3/2022. Ông Myung bị cáo buộc tội danh cung cấp các cuộc thăm dò ý kiến trái phép.Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra các nghi ngờ liên quan tới cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee nhận định vợ chồng cựu Tổng thống đã dùng sức ảnh hưởng nhằm giúp cựu nghị sĩ Kim Young-sun nhận được sự tiến cử từ đảng Sức mạnh quốc dân (khi đó là đảng cầm quyền) trong cuộc bầu cử địa phương và Quốc hội bổ sung ngày 1/6/2022.Trước đó, bà Kim Keon-hee đã bị truy tố giam giữ với cùng tội danh vào ngày 29/8 năm ngoái, và dự kiến sẽ bị tuyên án sơ thẩm vào ngày 28/1. Ngoài cáo buộc vi phạm Luật quỹ chính trị, cựu Đệ nhất phu nhân còn đang đối mặt với nhiều cáo buộc khác như thao túng giá cổ phiếu, môi giới nhận hối lộ liên quan tới giáo phái Thống nhất. Tại phiên xét xử cuối cùng diễn ra vào tháng 12 năm ngoái, Nhóm công tố viên đặc biệt đã đề nghị mức án 15 năm tù giam, 2 tỷ won (1,4 triệu USD) tiền phạt và truy thu 948,64 triệu won (656.000 USD).