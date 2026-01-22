Hàn Quốc đẩy mạnh hợp tác công nghiệp với Canada nhằm trúng thầu dự án tàu ngầm

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp và thương mại Hàn Quốc ngày 26/1 (giờ địa phương) đã tổ chức "Diễn đàn hợp tác công nghiệp Hàn-Canada" tại thành phố Toronto, Canada.Sự kiện này được tổ chức nhằm thể hiện quyết tâm hợp tác công nghiệp của Chính phủ và doanh nghiệp Hàn Quốc với phía Canada, trong bối cảnh Canada coi yếu tố "giao dịch bù trừ" là tiêu chí đánh giá then chốt trong quá trình lựa chọn nhà thầu dự án tàu ngầm tuần tra có quy mô lên tới 60.000 tỷ won (41,5 tỷ USD).Giao dịch bù trừ là một hình thức giao dịch mà khi nhập vũ khí hoặc trang thiết bị từ nước ngoài, bên mua sẽ nhận lại các lợi ích tương xứng như chuyển giao công nghệ hoặc xuất khẩu phụ tùng từ bên bán.Phần một của sự kiện là "Diễn đàn hợp tác công nghiệp ô tô Hàn-Canada". Ngành công nghiệp ô tô là lĩnh vực mà phía Canada quan tâm nhất trong giao dịch bù trừ. Hai bên đã thảo luận về các phương án đa dạng nhằm tăng cường hợp tác ở lĩnh vực di chuyển trong tương lai, như xe thân thiện môi trường, xe tự hành. Bộ trưởng Công nghiệp Hàn Quốc Kim Jung-kwan nhấn mạnh ngành công nghiệp ô tô sẽ là ngành công nghiệp nền tảng then chốt kết nối hai quốc gia. Doanh nghiệp ô tô hai nước sẽ cùng tìm kiếm cơ hội để cùng nhau phát triển.Nhân diễn đàn này, đã có 6 biên bản ghi nhớ (MOU) được ký kết giữa doanh nghiệp hai nước. Bộ Công nghiệp kỳ vọng các biên bản ghi nhớ này sẽ góp phần tăng cường hơn nữa hợp tác song phương trong toàn bộ các lĩnh vực công nghiệp chiến lược và công nghệ cao như thép, công nghiệp quốc phòng, vũ trụ, trí tuệ nhân tạo (AI) và đất hiếm.Tiếp theo trong phần hai đã diễn ra "Đối thoại Giám đốc điều hành (CEO) Hàn-Canada lần thứ ba" do Hiệp hội các nhà kinh doanh Hàn Quốc (FKI) và Hội đồng Doanh nghiệp Canada (BCC) đồng tổ chức. Hơn 30 lãnh đạo cấp CEO của 12 doanh nghiệp Hàn Quốc, 9 doanh nghiệp Canada đang xúc tiến hoặc có kế hoạch hợp tác đã tiến hành trao đổi ý kiến về triển vọng hợp tác kinh tế giữa hai nước ở các lĩnh vực công nghiệp chiến lược, công nghệ cao. Theo FKI, các đại biểu tham dự đã chia sẻ về tầm quan trọng của đồng minh an ninh kinh tế, hình thành sự đồng thuận chiến lược nhằm giúp doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng hoạt động tại Canada.