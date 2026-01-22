Linh cữu cựu Thủ tướng Lee Hae-chan đã được đưa về nước từ Việt Nam

Photo : YONHAP News

Chiếc máy bay chở linh cữu cựu Thủ tướng Hàn Quốc Lee Hae-chan, người qua đời trong chuyến công tác tại Việt Nam, đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Incheon vào sáng ngày 27/1.Đón linh cữu tại sân bay có Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min-seok, Chủ tịch Quốc hội Woo Won-shik, ban lãnh đạo đảng Dân chủ đồng hành. Thi hài ông Lee sau đó đã được chuyển ngay tới nhà tang lễ Bệnh viện Đại học quốc gia Seoul. Tang lễ sẽ được cử hành từ ngày 27/1-31/1 do Hội đồng tư vấn thống nhất hòa bình dân chủ (PUAC) và đảng Dân chủ đồng hành đồng chủ trì.Chính phủ cho biết lễ tang cựu Thủ tướng sẽ được cử hành theo hình thức lễ tang xã hội (do tổ chức, đoàn thể xã hội chủ trì) theo nguyện vọng của gia quyến. Đồng thời, để thể hiện sự tôn vinh ở cấp Nhà nước, Chính phủ cũng sẽ kết hợp các nghi thức lễ tang dành cho vị trí lãnh đạo Hội đồng tư vấn thống nhất hòa bình dân chủ.Ông Lee từng giữ cương vị Thủ tướng trong nhiệm kỳ của Chính phủ cựu Tổng thống Roh Moo-hyun. Trong chuyến công tác tới Việt Nam ngày 23/1 vừa qua với tư cách là Phó Chủ tịch cấp cao PUAC, ông Lee bất ngờ bị nhồi máu cơ tim. Dù đã được chữa trị tại bệnh viện nước sở tại nhưng cựu Tổng thống đã không qua khỏi và từ trần vào chiều ngày 25/1, hưởng thọ 73 tuổi.Ông Lee là nghị sĩ 7 khóa, được coi là "cố vấn chính trị" cho Tổng thống Lee Jae Myung. Từng tham gia tích cực phong trào vận động dân chủ từ thời sinh viên, ông đã đồng hành với sự nghiệp chính trị của 4 đời Tổng thống Hàn Quốc. Trong vai trò Chủ tịch đảng Dân chủ đồng hành, ông đã dẫn dắt đảng giành chiến thắng áp đảo trong Tổng tuyển cử lần thứ 21 năm 2020, được coi là trụ cột tinh thần của các chính khách phe dân chủ.