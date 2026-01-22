Nga vận chuyển 540 tấn bột mì cho Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Trang tin NK News chuyên về Bắc Triều Tiên của Mỹ ngày 26/1 (giờ địa phương) dẫn thông cáo báo chí của Cục Kiểm dịch và hải quan Liên bang Nga khu vực Siberia, cho biết nước này đã gửi 540 tấn bột mì cho Bắc Triều Tiên.Số bột mì này được sản xuất tại thành phố Novokuznetsk (tỉnh Kemerovo), phía Tây Nam vùng Siberia, đã trải qua ba lần kiểm tra chất lượng kể từ ngày 13/1 trước khi được vận chuyển bằng tàu hỏa tới Bắc Triều Tiên. Đây là lần đầu tiên Nga gửi bột mì cho miền Bắc trong năm 2026.Trong bối cảnh hai nước Nga-Triều đẩy mạnh quan hệ và mở rộng giao lưu kinh tế gần đây, Bắc Triều Tiên đang khuyến khích người dân nước này tiêu thụ lúa mì, coi lúa mì là nguồn lương thực chính.Từ tháng 1 đến tháng 7 năm ngoái, kim ngạch nhập khẩu bột mì từ Nga của Bắc Triều Tiên đạt 3,3 triệu USD, tăng 50% so với cùng kỳ năm trước, tương đương một nửa nông sản mà Matxcơva xuất khẩu sang Bình Nhưỡng trong cùng kỳ.