Mở cửa không gian quảng bá Hàn Quốc tại Ý nhân Olympic mùa đông 2026

Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch cùng Ủy ban Thể thao và Olympic Hàn Quốc (KSOC) cho biết sẽ vận hành "Korea House" tại thành phố Milan (Ý) từ ngày 5-22/2 (giờ địa phương), biến nơi này thành cứ điểm ngoại giao về văn hóa và thể thao Hàn Quốc (K-culture và K-sports) trong suốt thời gian diễn ra Thế vận hội mùa đông Milano Cortina 2026.Korea House sẽ được đặt tại biệt thự Necchi Campiglio, một không gian văn hóa, kiến trúc lịch sử nằm ở trung tâm thành phố Milan. Biệt thự này sẽ được sử dụng làm không gian đón tiếp và chiêu đãi quan chức cấp cao, phục vụ cho các hoạt động ngoại giao thể thao. Sân quần vợt ngoài trời sẽ được sử dụng làm không gian quảng bá văn hóa và thể thao Hàn Quốc, tầng hầm được bố trí làm nơi nghỉ ngơi cho các vận động viên.Lễ khai trương "Korea House" sẽ được tổ chức vào ngày 5/2 tới, với sự tham gia của Bộ trưởng Văn hóa Choi Hwi-young, Chủ tịch KSOC Ryu Seung-min, cùng các quan chức giới thể thao trong và ngoài nước. Vào "Ngày Hàn Quốc" 17/2 sẽ diễn ra các chương trình trải nghiệm trò chơi dân gian truyền thống của Hàn Quốc. Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) dự kiến sẽ mang đến cho khách tham quan nhiều hoạt động vui chơi đa dạng, trong đó có lớp dạy trang điểm theo thần tượng Hàn Quốc, lớp học K-pop.Các nhà tài trợ như CJ, Naver và Cass cũng sẽ tham gia vào các hoạt động ngoại giao văn hóa, thể thao này. CJ sẽ phối hợp với Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tái hiện lại cửa hàng tiện lợi ven sông Hàn, trưng bày các mặt hàng thực phẩm (K-food) và làm đẹp (K-beauty), đồng thời tổ chức một triển lãm về phim truyền hình và giải trí Hàn Quốc.Bộ Văn hóa cho biết với sức hút mạnh mẽ từ K-culture, cơ quan này liên tục nhận được hỏi đáp về việc ghé thăm "Korea House" từ các quan chức thể thao cấp cao quốc tế, trong đó có ủy viên Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) và Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc gia (NOC) của các nước.