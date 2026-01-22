Tòa án Nhật Bản công nhận trách nhiệm bồi thường của Bắc Triều Tiên trong dự án hồi hương người gốc Joseon

Photo : YONHAP News

Theo thông tin từ Văn phòng Nhân quyền Liên hợp quốc tại Seoul và các tổ chức nhân quyền Bắc Triều Tiên tại Hàn Quốc ngày 26/1, Tòa án thành phố Tokyo đã tuyên thắng kiện đối với các nguyên đơn là những người gốc Joseon (tức người Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên ngày nay) tại Nhật Bản từng được hồi hương về miền Bắc trong vụ kiện đòi chính quyền Bình Nhưỡng bồi thường thiệt hại. Hội đồng xét xử đã yêu cầu Chính phủ miền Bắc phải bồi thường 88 triệu yên (570.300 USD) cho 4 nguyên đơn hiện còn sống.Các nguyên đơn này là những người từng đến Bắc Triều Tiên thông qua dự án hồi hương vào những năm 1960-1970, sau đó đào tẩu về lại Nhật Bản, rồi đệ đơn kiện lên Tòa án thành phố Tokyo vào năm 2018. Họ cho rằng mình bị lừa bởi lời hứa về một "thiên đường hạ giới" để rồi bị đàn áp nhân quyền khi đặt chân tới miền Bắc.Dự án hồi hương này được thực hiện từ năm 1959-1984 theo hiệp định được ký kết giữa chính phủ Nhật Bản và Bắc Triều Tiên, nhằm đưa những người gốc Joseon thuộc Hội người Triều Tiên tại Nhật Bản (Jochongryeon) sang định cư tại miền Bắc.Vụ kiện này đã thu hút sự chú ý lớn vì đây là phiên tòa dân sự đầu tiên tại Nhật Bản xem xét trách nhiệm của Chính phủ Bắc Triều Tiên liên quan đến dự án hồi hương người Joseon. Trước đó, Hội đồng xét xử sơ thẩm từng phán quyết rằng Tòa án Nhật Bản không có thẩm quyền đối với cáo buộc của nguyên đơn.Tuy nhiên, sau đó Tòa án cấp cao Tokyo đã đảo ngược quyết định này, cho rằng Tòa án Nhật Bản có thẩm quyền đối với các hành vi xâm hại bất hợp pháp của miền Bắc, quyết định hủy bản án sơ thẩm, trả lại cho Tòa án cấp dưới xét xử lại.Giám đốc Văn phòng nhân quyền Liên hợp quốc tại Seoul James Heenan đánh giá phán quyết này của Tòa án Nhật Bản là sự công nhận một cách đầy ý nghĩa những nỗ lực thực thi công lý với các hành vi vi phạm nhân quyền do chính quyền Bắc Triều Tiên gây ra. Các tổ chức nhân quyền miền Bắc tại Hàn Quốc cũng bày tỏ lập trường hoan nghênh, cho rằng Tokyo cần tìm tài sản của Bắc Triều tiên tại Nhật Bản để bồi thường cho những nạn nhân này.