Thủ tướng Nhật Bản gọi miền Bắc là quốc gia sở hữu hạt nhân

Photo : KBS News

Báo Asahi của Nhật Bản đưa tin Thủ tướng Takaichi Sanae khi xuất hiện trong một chương trình của Đài truyền hình Asahi tối ngày 26/1 đã gọi Bắc Triều Tiên là "quốc gia sở hữu hạt nhân". Phát biểu này được đưa ra khi bà Takaichi đề cập tới việc Nga xâm lược Ukraine khi phóng viên đặt câu hỏi về chiến lược ngoại giao, an ninh của Nhật Bản.Thủ tướng Nhật Bản nhấn mạnh quan hệ giữa Nga và Trung Quốc là rất chặt chẽ, và quan hệ giữa Bắc Triều Tiên với Nga cũng vậy. Đây đều là các quốc gia sở hữu hạt nhân. Với lãnh thổ nằm gần các quốc gia này, Nhật Bản phải theo đuổi đường lối ngoại giao một cách cứng rắn.Tương tự như Hàn Quốc và Mỹ, Chính phủ Nhật Bản trong thời gian qua không công nhận Bắc Triều Tiên là quốc gia sở hữu hạt nhân, liên tục yêu cầu miền Bắc phải phi hạt nhân hóa một cách toàn diện. Tuy nhiên, chính Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng từng nhiều lần có phát biểu hàm ý coi Bắc Triều Tiên là quốc gia sở hữu hạt nhân trên thực tế.