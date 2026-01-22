40% học sinh trung học phổ thông Hàn Quốc muốn từ bỏ môn Toán

Photo : YONHAP News

Tổ chức dân sự mang tên "Một thế giới không âu lo về học thêm" và Văn phòng nghị sĩ Kang Kyung-sook (đảng Đổi mới Tổ quốc) thuộc Ủy ban Giáo dục Quốc hội ngày 27/1 công bố kết quả khảo sát về tình hình giảng dạy môn Toán tiến hành đối với hơn 6.600 học sinh và giáo viên trên cả nước.Trong đó, có 30,8% học sinh các bậc tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trên cả nước trả lời "cảm thấy muốn từ bỏ môn Toán". Tỷ lệ này ở các em lớp 6 là 18%, lớp 9 là 33% và lớp 11 là 40%.So với kết quả khảo sát thực hiện vào năm 2021 trong giai đoạn dịch COVID-19, tỷ lệ học sinh muốn bỏ cuộc với môn Toán đã tăng lên ở mọi cấp học, trong đó riêng khối lớp 9 tăng mạnh 10%. 81% học sinh ở cả ba cấp trả lời từng bị stress với môn Toán. Đặc biệt, cứ 10 học sinh bậc trung học phổ thông lại có 9 em than phiền rằng càng học lên cao càng cảm thấy stress nặng hơn. Nguyên nhân chính khiến các em học sinh muốn từ bỏ môn Toán là do độ khó quá cao, trong khi ở giáo viên là bởi học sinh bị hổng kiến thức nền.60% giáo viên trả lời rằng học sinh cần đi học thêm để có thể hiểu được bài giảng trên lớp. Trên thực tế, cứ 10 em lại có 6 em trả lời đang đi học thêm Toán. Trong số này, 85% các em cho biết đang học trước chương trình, nhưng 30% trả lời không thể hiểu được nội dung mình đang học.Trước thực trạng trên, tổ chức dân sự đề nghị Bộ Giáo dục Hàn Quốc lập đối sách tổng hợp để đảm bảo năng lực toán học cơ bản cho các em học sinh từ bậc tiểu học.