Bắc Triều Tiên phóng nhiều tên lửa đạn đạo về vùng biển phía Đông bán đảo Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc ngày 27/1 công bố vào lúc 3 giờ 50 phút chiều cùng ngày, Bắc Triều Tiên đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo chưa xác định từ khu vực phía Bắc thủ đô Bình Nhưỡng về vùng biển phía Đông bán đảo Hàn Quốc. Tên lửa đã bay được khoảng 350 km, hiện tại liên quân Hàn-Mỹ đang phối hợp, tiếp tục phân tích các thông số chính xác của tên lửa.Cơ quan tình báo Hàn-Mỹ được cho là đang phân tích thiên về khả năng miền Bắc đã phóng pháo phản lực siêu lớn cỡ nòng 600 mm, loại pháo nước này đã phóng vào ngày 8/5 năm ngoái. Đây là vũ khí có khả năng tấn công các cơ sở trọng yếu của miền Nam.Quân đội khẳng định đang tăng cường giám sát, cảnh giới, đề phòng miền Bắc phóng tiếp tên lửa, đồng thời chia sẻ chặt chẽ thông tin liên quan với Mỹ và Nhật Bản về tên lửa đạn đạo của miền Bắc, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống.Trong khi đó, Bộ Tư lệnh lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc cũng đưa ra lập trường về vụ phóng tên lửa của miền Bắc cùng ngày, cho biết đang tham vấn chặt chẽ với các đồng minh và đối tác. Bộ Tư lệnh đánh giá tới thời điểm hiện tại, vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng không gây ra mối đe dọa trực tiếp tới người dân và lãnh thổ Mỹ. Washington vẫn duy trì cam kết phòng thủ cho lãnh thổ nước Mỹ và các đồng minh trong khu vực.Lần gần đây nhất miền Bắc phóng tên lửa đạn đạo là vào ngày 4/1. Đây là vụ phóng tên lửa đạn đạo thứ hai của nước này trong năm 2026. Động thái lần này được phân tích là nhằm thị uy sức mạnh quân sự, vừa củng cố đoàn kết nội bộ trước thềm Đại hội đảng Lao động lần thứ 9 dự kiến diễn ra vào tháng 2 tới, vừa phô trương sự hiện diện của nước này với cộng đồng quốc tế.