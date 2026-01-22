Chỉ số KOSPI lần đầu đóng cửa ở mức 5.000 điểm

Photo : YONHAP News

Bất chấp thông báo đột ngột của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc nâng thuế đối ứng với Hàn Quốc từ 15% lên 25% như trước khi có thỏa thuận thương mại song phương, chỉ số chứng khoán tổng hợp Hàn Quốc (KOSPI) đã tăng vọt gần 3% trong phiên giao dịch ngày 27/1, thiết lập lại ngưỡng 5.000 điểm.Cùng ngày, chỉ số KOSPI đóng cửa ở mức 5.084,85, tăng 135,26 điểm (2,73%) so với phiên trước đó. Đây là lần đầu tiên chỉ số KOSPI vượt ngưỡng 5.000 điểm tính theo mức điểm đóng cửa, cũng là mức cao nhất từ trước tới nay. Chỉ số này đã mở cửa ở mức 4.932,89 điểm, giảm 16,7 điểm (0,34%) và có lúc tụt xuống 4.890,72 điểm, nhưng sau đó đã nhanh chóng phục hồi và đà tăng dần được nới rộng.Chỉ số KOSDAQ cũng kết thúc phiên giao dịch cùng ngày ở mức 1.082,59, tăng 18,18 điểm (1,71%) so với phiên trước. Trong phiên ngày 26/1, chỉ số này đã hồi phục mốc 1.000 điểm sau hơn 4 năm.Tại thị trường ngoại hối Seoul, tỷ giá won-USD kết thúc giao dịch ở mức 1.446,2 won đổi 1 USD, tăng 5,6 won.