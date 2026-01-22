Cảnh báo số vụ tấn công mạng lợi dụng AI tăng mạnh trong năm 2026

Photo : YONHAP News

Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông cùng Cơ quan quản lý internet Hàn Quốc (KISA) phối hợp với 12 công ty an ninh thông tin trong và ngoài nước ngày 27/1 công bố báo cáo tổng hợp các vụ tấn công mạng xảy ra trong năm ngoái và dự báo về các sự cố tấn công mạng trong năm nay.Theo báo cáo này, Chính phủ Hàn Quốc nhận định các vụ tấn công mạng trong năm 2026 sẽ gia tăng mạnh ở 4 lĩnh vực gồm trí tuệ nhân tạo (AI), quản lý tài sản, dịch vụ điện toán đám mây, thiệt hại thứ cấp từ việc lợi dụng thông tin cá nhân bị rò rỉ.Trước tiên, báo cáo cảnh báo khả năng xuất hiện các vụ tấn công tinh vi hơn lợi dụng AI, như sử dụng giọng nói hay hình ảnh video giả mạo bằng công nghệ deepfake trong các cuộc gọi thoại hoặc thậm chí cả cuộc họp trực tuyến thời gian thực. Bên cạnh đó, các cuộc tấn công nhắm vào mô hình dịch vụ AI như hệ thống chatbot AI, hệ thống bảo mật hay hệ thống phân tích tự động cũng sẽ có thể bùng phát một cách mạnh mẽ trong năm nay. Cách thức tấn công là cố tình đưa nội dung độc hại vào dịch vụ AI hoặc thao túng dữ liệu huấn luyện nhằm gây ra lỗi vận hành AI hoặc lộ thông tin.Báo cáo cũng đề cập tới khả năng xảy ra các vụ tấn công khai thác lỗ hổng của những hệ thống đã hết hạn hỗ trợ dịch vụ như Windows 10 hoặc hình thức tấn công kết hợp nhiều điểm yếu khác nhau trong hệ thống điện toán đám mây.Cuối cùng, báo cáo cảnh báo nguy cơ gia tăng các thiệt hại thứ cấp do việc lợi dụng thông tin cá nhân bị rò rỉ trong các sự cố xảy ra vào năm ngoái như vụ rò rỉ của hai hãng viễn thông SK Telecom và KT, cùng công ty Coupang. Các thông tin cá nhân bị lộ sẽ có thể được kết hợp với các kênh khác nhau để sử dụng vào các cuộc tấn công tinh vi hơn như lừa đảo qua điện thoại (voice phishing) hay lừa đảo qua tin nhắn (smishing).Chính phủ Hàn Quốc khẳng định sẽ triển khai hệ thống phòng ngừa đối phó trên nền tảng trí tuệ nhân tạo, đồng thời hối thúc doanh nghiệp tăng cường bảo vệ thông tin.Mặt khác, trong năm 2025, số trường hợp báo cáo đã bị thiệt hại do tấn công mạng là 2.383 vụ, tăng 26% so với một năm trước. Đặc biệt, chỉ riêng nửa cuối năm đã ghi nhận tới 1.349 vụ, tăng 36% so với cùng kỳ năm trước đó.