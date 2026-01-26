Lãnh đạo Nhà Trắng để ngỏ khả năng đối thoại sau tuyên bố tăng thuế đối ứng với Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Trả lời câu hỏi của báo giới ngày 27/1 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ cùng Hàn Quốc thảo luận và tìm ra hướng giải quyết về kế hoạch tăng thuế 25% mà Washington tuyên bố áp với Seoul hôm 26/1 vừa qua.Trước đó, một quan chức Nhà Trắng cũng lý giải tuyên bố của Tổng thống Trump xuất phát từ quan điểm là Washington đã hạ thuế nhưng Seoul không thực hiện những cam kết phải làm để đổi lại việc giảm thuế. Tổng thống Donald Trump ngày 26/1 trong một bài đăng trên mạng xã hội cũng nói rằng Quốc hội Hàn Quốc không tuân thủ thỏa thuận giữa Seoul và Washington. Do đó, Mỹ quyết định áp trở lại thuế đối ứng ban đầu là 25% với các mặt hàng như ô tô, vật liệu gỗ, dược phẩm cũng như toàn bộ các loại thuế đối ứng khác của Hàn Quốc."Cam kết" mà lãnh đạo Nhà Trắng đề cập ở đây được hiểu là nhằm ám chỉ Quốc hội Hàn Quốc vẫn chưa thông qua Luật đặc biệt về quản lý đầu tư chiến lược, nền tảng để thực hiện cam kết đầu tư giữa hai bên. Dự luật đặc biệt này có nội dung về hệ thống và thủ tục thúc đẩy đầu tư chiến lược, việc thành lập Quỹ đầu tư chiến lược Hàn-Mỹ và công ty đầu tư chiến lược Hàn-Mỹ tạm thời. Washington ngày 4/12 cũng thông báo giảm thuế mặt hàng ô tô của Hàn Quốc xuống 15% áp dụng hiệu lực hồi tố từ ngày 1/11, với điều kiện Seoul cam kết đầu tư 350 tỷ USD vào Mỹ. Tuy nhiên cho đến nay, dự luật trên vẫn chưa được Quốc hội Hàn Quốc thông qua.Trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump chưa công bố thời điểm cụ thể áp dụng mức thuế tăng trở lại thì tại Mỹ đang xuất hiện những phân tích cho rằng đây là động thái của lãnh đạo Nhà Trắng nhằm gây sức ép, yêu cầu Seoul sớm thực hiện cam kết đầu tư đã hứa trước đó.