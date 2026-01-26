Bình Nhưỡng xác nhận phóng thử nghiệm hệ thống pháo phản lực cỡ nòng lớn phiên bản nâng cấp

Photo : KBS News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 28/1 đưa tin Tổng cục tên lửa Bắc Triều Tiên một ngày trước đã tiến hành bắn thử nghiệm hệ thống pháo phản lực cỡ nòng lớn phiên bản nâng cấp áp dụng các công nghệ mới để kiểm chứng hiệu quả. Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã trực tiếp theo dõi vụ thử nghiệm và bày tỏ sự hài lòng, đánh giá cuộc phóng thử mang ý nghĩa rất quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả của năng lực răn đe chiến lược.Lãnh đạo miền Bắc khẳng định hệ thống vũ khí này đã được cải tiến về mặt kỹ thuật nhằm khai thác tối đa những đặc tính uy lực nhất một cách chính xác và hiệu quả, phù hợp với các mục đích tấn công mang tính đặc thù. Đặc biệt, ông Kim nhấn mạnh hệ thống bay dẫn đường chính xác tự chủ có khả năng bỏ qua mọi sự can thiệp từ bên ngoài là đặc điểm quan trọng thể hiện tính ưu việt của hệ thống vũ khí này. Ông cho rằng trong ít nhất vài năm tới, không quốc gia nào có thể đạt tới trình độ công nghệ tương tự như Bình Nhưỡng.Chủ tịch Kim Jong-un cũng khẳng định mục đích của hoạt động này là tiếp tục nâng cao năng lực răn đe chiến tranh hạt nhân, nhấn mạnh việc phát triển hệ thống vũ khí nói trên là sự thực thi có trách nhiệm năng lực răn đe nhằm phục vụ mục đích tự vệ của miền Bắc. Lãnh đạo miền Bắc cũng đưa ra dự báo Đại hội đảng lần thứ 9 sắp tới sẽ công bố các định hướng tiếp theo nhằm tăng cường hơn nữa năng lực răn đe chiến tranh hạt nhân của đất nước.KCNA cho biết 4 quả đạn pháo phản lực được phóng trong vụ thử nghiệm đã đánh trúng mục tiêu trên biển ở khoảng cách 358,5 km từ điểm phóng. Trong hình ảnh công bố về buổi phóng còn có con gái Chủ tịch Kim là Kim Ju-ae.Lần gần đây nhất miền Bắc phóng tên lửa đạn đạo là vào ngày 4/1. Đây là vụ phóng thứ hai của nước này trong năm 2026, diễn ra trong thời gian Thứ trưởng phụ trách chính sách, Bộ Chiến tranh Mỹ Elbridge Colby đang có chuyến thăm liên tiếp tới Hàn Quốc và Nhật Bản. Giới phân tích cho rằng lần phóng này của Bình Nhưỡng nhằm phô trương sức mạnh quân sự và thị uy với cộng đồng quốc tế trước thềm Đại hội đảng lần thứ 9 dự kiến diễn ra vào đầu tháng 2 tới.