Tổng thống Lee Jae Myung đề cập đến việc áp thuế đối với thực phẩm chứa nhiều đường

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 28/1 trong một bài đăng trên mạng xã hội đã chia sẻ một bài báo giới thiệu kết quả điều tra dư luận về "thuế đường", một chế độ áp thuế đối với các loại thực phẩm và đồ uống chứa nhiều đường nhằm giảm tiêu thụ và thúc đẩy sức khỏe cộng đồng. Bài viết được Tổng thống Lee chia sẻ đề cập đến các trường hợp áp dụng thuế đường tại nước ngoài và có khoảng 80% người dân ủng hộ việc triển khai chính sách này.Một quan chức Phủ Tổng thống cho biết Chính phủ sẽ tiếp tục xem xét vấn đề này thông qua việc thu thập ý kiến từ nhiều tầng lớp xã hội về các nội dung liên quan đến quyền được bảo vệ sức khỏe của người dân trước tác hại của việc tiêu thụ đường gây ra, cũng như phương án sử dụng nguồn thu từ loại thuế này để tái đầu tư cho y tế địa phương và y tế công cộng. Quan chức này cũng nói thêm Quốc hội hiện đang thảo luận về vấn đề tăng cường quyền khỏe mạnh của người dân, trong đó bao gồm các biện pháp phòng ngừa bệnh tật thông qua việc áp dụng thuế đường, chẳng hạn như việc tổ chức các hội thảo chuyên đề về thuế đường.Trước đó, theo kết quả khảo sát do Dự án văn hóa sức khỏe của Đại học quốc gia Seoul thực hiện ngày 17/1 đối với 1.030 người dân, có 80,1% số người được hỏi bày tỏ sự ủng hộ việc áp dụng thuế đường và 75,1% ủng hộ việc đánh thuế đối với đồ uống có ga. Tuy nhiên, hơn 70% số người được khảo sát cho biết họ không biết rằng nhiều Chính phủ trên thế giới cũng đang triển khai các chính sách quản lý nhằm giảm lượng tiêu thụ đường.Trước đó, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã khuyến nghị các quốc gia thành viên từ năm 2016 về việc áp dụng thuế đường nhằm bảo vệ sức khỏe người dân. Thống kê từ các quốc gia đã triển khai áp dụng loại thuế này cho thấy hàm lượng đường trong các sản phẩm tiêu dùng trong nước đã giảm đáng kể.