Hàn Quốc ba năm liên tiếp đứng thứ 5 thế giới về sức mạnh quân sự

Photo : YONHAP News

Tổ chức xếp hạng sức mạnh quân sự toàn cầu của Mỹ Global Fire Power (GFP) ngày 27/1 (giờ địa phương) công bố "Bảng xếp hạng sức mạnh quân sự năm 2026" của 145 nước trên thế giới. Trong đó, Hàn Quốc đạt 0,1642 điểm, xếp vị trí thứ 5 trong ba năm liên tiếp.Chỉ số đánh giá sức mạnh quân sự của GFP được tính dựa trên hơn 60 tiêu chí riêng lẻ bao gồm binh lực, số lượng vũ khí, năng lực kinh tế, nhân lực có thể huy động trong thời chiến và ngân sách quốc phòng. Chỉ số càng tiến gần về 0 thì sức mạnh quân sự càng được đánh giá là cao.Theo đánh giá của GFP, thứ hạng sức mạnh quân sự của Hàn Quốc đã liên tục cải thiện trong những năm qua, từ vị trí thứ 9 vào năm 2013, đến vị trí thứ 7 năm 2014 lên vị trí thứ 6 vào năm 2020 và duy trì vị trí hiện tại kể từ năm 2024. Trong năm nay, Hàn Quốc đạt điểm cao ở các hạng mục như sức mạnh pháo kéo, sức mạnh pháo tự hành, sức mạnh tàu hộ tống và lực lượng dự bị.Ngoài ra, trong bảng xếp hạng năm nay, Bắc Triều Tiên xếp ở vị trí thứ 31, tăng ba bậc so với năm 2025. Trước đó, miền Bắc từng vươn lên vị trí thứ 18 vào năm 2019 nhưng sau đó liên tục tụt hạng, rơi xuống vị trí 36 vào năm 2024.Nước có sức mạnh quân sự đứng đầu thế giới là Mỹ, theo sau lần lượt là các nước Nga, Trung Quốc và Ấn Độ. Thứ hạng của các nước đứng đầu hầu như không thay đổi trong 20 năm qua kể từ năm 2006.