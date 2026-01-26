Khoa học Seoul đẩy nhanh chuyển đổi AI trên toàn bộ lĩnh vực

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông Bae Kyung-hoon ngày 28/1 đã chủ trì phiên họp thứ 4 của Hội nghị các Bộ trưởng về khoa học kỹ thuật, công bố kế hoạch thúc đẩy chuyển đổi trí tuệ nhân tạo (AI) trên toàn bộ các lĩnh vực bao gồm khu vực công, sản xuất, quốc phòng, y tế, nông nghiệp, thủy sản và hải dương.



Chuyển đổi AI (tiếng Anh là Artifitial Intelligence Transformation; AX) đề cập đến quá trình các công ty chuyển đổi phương pháp làm việc hiện tại của mình thành các phương pháp tập trung vào AI.



Ngân sách dành cho chuyển đổi AI được Chính phủ phân bổ cho 33 bộ, ngành, cơ quan, ủy ban trong năm 2026 đạt 2.400 tỷ won (1,67 tỷ USD), tăng gấp 5 lần so với năm trước.



Chính phủ cho biết sẽ xây dựng "Phương án hỗ trợ một cửa cho toàn bộ chu kỳ kinh doanh AX", cung cấp cho từng bộ ngành các nguồn lực cần thiết như bộ xử lý đồ họa (GPU), mô hình AI, bộ dữ liệu, đánh giá kiểm chứng và các nhóm cố vấn. Đặc biệt, việc tư vấn kỹ thuật để các mô hình AI, nền tảng độc lập hiện đang được Hàn Quốc phát triển trong khuôn khổ các dự án quốc gia, có thể được ứng dụng vào các dự án công cũng sẽ được hỗ trợ.



Bên cạnh đó, Chính phủ có kế hoạch biến các địa phương thành phòng thí nghiệm cho trí tuệ nhân tạo tiên tiến, tổng hợp và cung cấp các kết quả đạt được từ những dự án riêng lẻ tại địa phương này để xây dựng thành khu vực chuyên biệt về AI.



Tại cuộc họp, các Bộ trưởng cũng đã thảo luận về định hướng xây dựng "Chiến lược đầu tư trung và dài hạn quốc gia về nghiên cứu và phát triển (R&D) lần thứ hai" dự kiến được hoàn thiện trong nửa đầu năm nay nhằm phác thảo bức tranh đầu tư R&D của Hàn Quốc trong 5 năm tới.