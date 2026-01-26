Phó Tổng thống Mỹ đề nghị Hàn Quốc không gây bất lợi cho Coupang

Photo : YONHAP News

Tờ Nhật báo phố Wall (WSJ) ngày 27/1 (giờ địa phương) dẫn lời một số nguồn tin cho biết Phó Tổng thống Mỹ James David Vance trong cuộc gặp ngày 23/1 với Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min-seok tại Washington đã nhấn mạnh rằng Chính phủ Seoul không nên có các biện pháp gây bất lợi cho doanh nghiệp Mỹ, bao gồm cả Coupang. Ngoài ra, ông Vance còn nói thêm Mỹ mong muốn Hàn Quốc nới lỏng đáng kể trong cách đối xử với các doanh nghiệp công nghệ như Coupang.Cuộc trao đổi trên chỉ diễn ra vài ngày trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng lại thuế đối ứng từ 15% lên 25% với các mặt hàng của Hàn Quốc trong đó có ô tô. Điều này làm dấy lên ý kiến cho rằng quyết định nâng thuế của Mỹ có liên quan đến những hành động của Chính phủ Hàn Quốc trong vụ rò rỉ thông tin Coupang. Tuy nhiên, Văn phòng Phó Tổng thống từ chối đưa ra bình luận về nội dung này.Trên mạng xã hội ngày 26/1 (giờ đại phương), Tổng thống Trump đã chỉ trích việc Quốc hội Hàn Quốc trì hoãn thông qua Luật đặc biệt về quản lý đầu tư chiến lược Hàn-Mỹ, đồng thời tuyên bố sẽ nâng mức thuế đối ứng đối với các sản phẩm Hàn Quốc như ô tô từ 15% trở lại mức 25%.Các nhà đầu tư của công ty mẹ Coupang tại Mỹ đang lập luận rằng phản ứng của cơ quan chức năng Hàn Quốc trước vụ rò rỉ thông tin của Coupang là vượt quá mức quy định thông thường, khiến họ bị tổn thất do giá cổ phiếu sụt giảm. Gần đây, hai công ty đầu tư của Mỹ đã gửi thông báo ý định khởi kiện Chính phủ Hàn Quốc ra cơ quan trọng tài quốc tế theo cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài và nhà nước tiếp nhận đầu tư (ISDS).Bên cạnh đó, việc Quốc hội Hàn Quốc cuối năm ngoái thông qua dự thảo sửa đổi Luật về thúc đẩy sử dụng mạng thông tin truyền thông và bảo hộ thông tin, cũng như đang xúc tiến dự luật mới về nền tảng trực tuyến cũng vấp phải sự chỉ trích từ một bộ phận trong Chính phủ và Quốc hội Mỹ, cho rằng đây là sự "kiểm duyệt", "phân biệt đối xử" với doanh nghiệp Mỹ.Mặc dù tuyên bố tăng thuế của ông Trump đặt trọng tâm vào sự trì hoãn thủ tục lập pháp cho thỏa thuận thương mại Hàn-Mỹ, nhưng Nhật báo phố Wall dẫn lời một số nguồn thạo tin cho biết lời đe dọa này được đưa ra trong bối cảnh một số quan chức trong chính quyền Trump đang ngày càng bất mãn về cách đối xử của Hàn Quốc với doanh nghiệp công nghệ Mỹ, và các vấn đề khác như tôn giáo. Tuy nhiên, một quan chức Nhà Trắng khẳng định nguyên nhân dẫn đến quyết định tăng thuế không liên quan tới doanh nghiệp Mỹ hay vấn đề tôn giáo.