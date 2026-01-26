Bắc Kinh xác nhận đang di dời một phần cấu trúc trên vùng biển Tây

Photo : KBS News

Tại buổi họp báo thường kỳ ngày 27/1, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn xác nhận doanh nghiệp phía Trung Quốc đang tiến hành công tác di dời một phần cấu trúc lắp đặt trên biển Tây. Ông này nhấn mạnh đây là sự điều chỉnh tự nguyện, dựa trên nhu cầu kinh doanh và phát triển của chính doanh nghiệp.Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định Bắc Kinh vẫn giữ lập trường không thay đổi về vấn đề nghề cá và cơ sở nuôi trồng thủy sản trên vùng biển Hoa Nam và Hoàng Hải (tức vùng biển phía Tây bán đảo Hàn Quốc). Là những quốc gia láng giềng trên biển, Trung Quốc và Hàn Quốc đã duy trì trao đổi chặt chẽ về các vấn đề biển, quản lý và kiểm soát bất đồng ý kiến một cách phù hợp, thúc đẩy hợp tác đôi bên cùng có lợi.Lập trường của Trung Quốc được phân tích là nhằm duy trì cảnh giác trước những phân tích cho rằng việc di dời kết cấu trên biển Tây có liên quan trực tiếp tới quá trình tham vấn ngoại giao Hàn-Trung, qua đó để ngỏ khả năng Seoul và Bắc Kinh hình thành sự đồng thuận về việc quản lý mâu thuẫn xoay quanh các vấn đề trên biển.Chính phủ Hàn Quốc trước đó đã đặt vấn đề với Trung Quốc về một số kết cấu lắp đặt trái phép trên PMZ, sau đó hai nước đã tiến hành thảo luận ở cấp chuyên viên. Nội dung này cũng đã được xác nhận trong cuộc hội đàm thượng đỉnh gần đây giữa Tổng thống Lee Jae Myung và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.Trong buổi họp báo tại Thượng Hải vào ngày 7/1 vừa qua, Tổng thống Lee cho biết lãnh đạo hai bên nhất trí trao đổi cấp chuyên viên về vấn đề kết cấu trên vùng biển phía Tây, vạch rõ đường trung tuyến một cách chính xác. Ông Lee cho biết tại vùng biển này, Trung Quốc hiện có hai cơ sở nuôi trồng thủy sản và một cơ sở quản lý đi kèm. Bắc Kinh đã nhất trí sẽ rút cơ sở quản lý, nên quá trình di dời dự kiến sẽ sớm được thực hiện.Trong quá trình đàm phán phân định ranh giới biển nhằm xác định đường biên giới cho Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) trên vùng biển Tây, Hàn Quốc và Trung Quốc đã ký kết Hiệp định nghề cá Hàn-Trung vào năm 2000 để điều phối các tranh chấp đánh bắt cá tại khu vực này. Căn cứ theo hiệp định, hai nước thiết lập Vùng biển biện pháp tạm thời là khu vực chồng lấn EEZ rộng 200 hải lý trên biển Tây. Tuy nhiên, xung đột đã nảy sinh khi Trung Quốc tự ý lần lượt lắp đặt các cấu trúc lớn vào năm 2018 và 2024 tại đây, lấy lý do đây là các cơ sở nuôi trồng thủy sản.Phủ Tổng thống Hàn Quốc ngày 27/1 đã bày tỏ lập trường hoan nghênh việc Trung Quốc di dời kết cấu, đánh giá đây là một tiến triển đầy ý nghĩa. Phủ Tổng thống khẳng định sẽ tích cực bảo vệ quyền lợi của Hàn Quốc trên vùng biển phía Tây, cũng như sẽ nỗ lực biến khu vực này thành một vùng biển hòa bình và thịnh vượng.