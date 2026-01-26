Photo : YONHAP News

Tại phiên toàn thể của Ủy ban Ngoại giao và thống nhất thuộc Quốc hội vào ngày 28/1, Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun nhận định việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế đối với Hàn Quốc không liên quan đến vụ rò rỉ thông tin của Coupang hay tiến trình sửa đổi Luật về thúc đẩy sử dụng mạng thông tin truyền thông và bảo hộ thông tin của Hàn Quốc. Kết luận này được đưa ra dựa trên các nội dung trao đổi trực tiếp giữa phía Hàn Quốc và Bộ Ngoại giao Mỹ ngay sau khi ông Trump đưa ra thông điệp về thuế quan.Ngoại trưởng nói thêm rất khó để xác định một lý do cụ thể và hợp lý cho phát ngôn đột ngột của Tổng thống Mỹ. Có lẽ vì vậy mà lãnh đạo Nhà Trắng cũng đã đưa ra thông điệp bổ sung. Ông Cho chỉ ra rằng việc đưa ra thông điệp mới chỉ sau vài ngày đã thể hiện rõ đặc điểm của Chính phủ Mỹ hiện tại. Hàn Quốc cần đối phó khéo léo với sự thay đổi này của Chính phủ Mỹ.Trước đó, thông qua mạng xã hội Truth Social ngày 26/1 (giờ địa phương), Tổng thống Trump đã tuyên bố tăng thuế đối ứng với các sản phẩm của Hàn Quốc như ô tô từ 15% lên 25%, với lý do Quốc hội Hàn Quốc không tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để thực thi thỏa thuận thương mại song phương. Tuy nhiên, chỉ một ngày sau, ông Trump lại phát biểu rằng "sẽ cùng Hàn Quốc tìm ra giải pháp", để ngỏ khả năng rút lại quyết định thuế quan thông qua đối thoại với Seoul.