Cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee bị tuyên án sơ thẩm 1 năm 8 tháng tù giam

Photo : YONHAP News

Tòa án khu vực Trung Seoul ngày 28/1 đã tuyên án sơ thẩm đối với cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee 1 năm 8 tháng tù giam, truy thu 12,8 triệu won (9.000 USD). Mức án này nhẹ hơn nhiều so với mức án đề nghị của Nhóm công tố viên đặc biệt là 15 năm tù giam, 2 tỷ won (1,4 triệu USD) tiền phạt và truy thu 948 triệu won (665.000 USD).Hội đồng xét xử đã tuyên bị cáo vô tội đối với cáo buộc thao túng giá cổ phiếu của công ty Deutsch Motors (vi phạm Luật thị trường vốn), cũng như cáo buộc liên quan tới cuộc thăm dò ý kiến của nhân vật môi giới chính trị Myung Tae-kyun (vi phạm Luật quỹ chính trị). Tòa chỉ công nhận một phần cáo buộc là bà Kim đã nhận quà tặng có giá trị cùng với nhờ vả bất chính từ giáo phái Thống nhất. Do không thể tịch thu các hiện vật mà bà này đã nhận, Hội đồng xét xử quyết định truy thu số tiền tương đương với giá trị của các món quà.Tòa sơ thẩm nhận định bị cáo đã lạm dụng vị thế của bản thân như một công cụ để trục lợi, nhận quà tặng xa xỉ đắt tiền kèm theo nhờ vả bất chính từ giáo phái Thống nhất nhằm đánh bóng vẻ ngoài của bản thân. Bà Kim bị truy tố giam giữ vào tháng 8 năm ngoái với cáo buộc tham gia thao túng giá cổ phiếu của công ty Deutsch Motors từ tháng 10/2010 đến tháng 12/2012, thu lợi bất chính khoảng 810 triệu won (625.000 USD).Cựu Đệ nhất phu nhân Kim cũng bị cáo buộc cấu kết với chồng là cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol nhận kết quả thăm dò ý kiến 58 lần với giá trị 270 triệu won (189.600 USD) từ nhân vật Myung Tae-kyun trong vòng từ tháng 4/2021 đến tháng 3/2022; cấu kết với ông Jeon Seong-bae (còn gọi là pháp sư Geon Jin) để nhận quà tặng và nhờ vả từ giáo phái Thống nhất trong vòng từ tháng 4-7/2022.