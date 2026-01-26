Chính phủ Hàn Quốc công bố đối sách ổn định dân sinh Tết Nguyên đán 2026

Photo : YONHAP News

Tại cuộc họp các Bộ trưởng hữu quan về kinh tế và dân sinh ngày 28/1, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính và kinh tế Hàn Quốc Koo Yun-cheol đã công bố "Đối sách ổn định dân sinh Tết Nguyên đán 2026".Trước tiên, Chính phủ sẽ huy động 91 tỷ won (63,7 triệu USD) ngân sách để hỗ trợ giảm giá tối đa 50% các mặt hàng tiêu thụ mạnh trong dịp Tết như cải thảo, củ cải, cá thu. Đây là quy mô hỗ trợ lớn nhất từ trước tới nay. Mỗi người dân có thể nhận mức giảm giá tối đa 20.000 won (14 USD) mỗi tuần tại từng đơn vị phân phối. Hệ thống siêu thị Hanaro Mart hay Nonghyup Mall trên toàn quốc sẽ giảm giá tối đa 50% các mặt hàng bày mâm cúng Tết, set quà tặng trái cây, thịt bò Hàn Quốc. Ngoài ra, tối đa 270.000 tấn 16 mặt hàng tiêu thụ mạnh dịp Tết dự kiến cũng sẽ được cung ứng ra thị trường, tăng gấp 1,5 lần so với ngày thường và là mức cao nhất từ trước tới nay.Bên cạnh đó, Chính phủ cũng tăng cường hỗ trợ giảm giá phiếu mua hàng. Quy mô hoàn tiền tại chỗ khi sử dụng phiếu mua hàng Onnuri được mở rộng từ 27 tỷ won (18,9 triệu USD) lên 33 tỷ won (23,1 triệu USD), số khu chợ tham gia tăng lên 200 nơi. Khi mua hàng nông sản, chăn nuôi và thủy sản với hóa đơn từ 34.000 won đến 67.000 won (24 đến 47 USD) thì người dân sẽ được hoàn lại 10.000 won (7 USD), với hóa đơn từ 67.000 won trở lên, mức hoàn tiền là 20.000 won (14 USD).Chính phủ dự kiến phát hành 10 tỷ won (7 triệu USD) phiếu quà tặng nông sản và thủy sản, tăng so với thông thường, với mức giảm giá từ 20% đến 30%; áp dụng thuế suất ưu đãi với 26 mặt hàng nông sản, thủy sản nhập khẩu.Về đối sách thúc đẩy tiêu dùng tại địa phương của Chính phủ, người dân sẽ được miễn phí đường cao tốc trong vòng 4 ngày nghỉ Tết nguyên đán từ ngày 15-18/2. Từ ngày 13-18/1, các chuyến tàu cao tốc KTX, SRT sẽ áp dụng giảm giá vé từ 30-50% với chiều từ địa phương về các thành phố. Các gói du lịch đường sắt tới những địa phương sụt giảm dân số được giảm giá 50%. Đồng thời, trong thời gian nghỉ lễ, các di sản quốc gia như cung điện, lăng tẩm và bảo tàng mỹ thuật sẽ mở cửa miễn phí cho người dân tham quan. Nếu mang hóa đơn mua hàng tại hơn 90 trạm dừng nghỉ đường cao tốc trước và sau Tết Nguyên đán, người dân có thể được giảm giá tối đa 60% giá vé tại hơn 60% danh lam thắng cảnh địa phương.