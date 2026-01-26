Số trẻ chào đời tại Hàn Quốc tháng 11/2025 tăng 3,1%

Photo : YONHAP News

Cơ quan Dữ liệu quốc gia Hàn Quốc ngày 28/1 công bố số trẻ chào đời trong tháng 11/2025 đạt 20.710 trẻ, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước, duy trì đà tăng liên tục 17 tháng liên tiếp từ tháng 7 năm ngoái.Tổng tỷ suất sinh (dự đoán số trẻ trung bình mà một người phụ nữ sinh ra trong suốt thời kỳ sinh đẻ) đạt 0,79 trẻ, tăng 0,02 trẻ so với cùng kỳ năm trước.Số cặp kết hôn trong tháng 11 năm ngoái là 19.079 cặp, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm 2024. Theo đó, tổng số cặp kết hôn lũy kế 11 tháng đầu năm 2025 tăng 7,5% so với năm trước đó. Trong khi đó, số cặp ly hôn đạt 6.890 cặp, giảm 9,8%.Số người tử vong tại Hàn Quốc trong tháng 11 năm ngoái là 36.678 người, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm trước. Do số người tử vong nhiều hơn số trẻ chào đời, dân số Hàn Quốc giảm tự nhiên 9.968 người trong tháng 11.