Nga đẩy mạnh kiểm tra an ninh tại ga tàu hỏa ở biên giới giáp Bắc Triều Tiên

Photo : KBS News

Trang tin NK News chuyên về Bắc Triều Tiên của Mỹ ngày 27/1 (giờ địa phương) đưa tin Nga đã tăng cường kiểm tra an ninh tại ga đường sắt ở Khasan, thành phố giáp biên giới Nga-Triều.Theo trang tin của Mỹ, vào ngày 13/1 vừa qua, công ty thiết bị an ninh "Diagnostika-M" có trụ sở tại Matxcơva đã cung cấp hai máy quét X-quang mẫu "TS-SCAN 100100" cho Tổng cục quản lý vận hành và xây dựng công trình biên giới Nga. Các trang thiết bị này đã được lắp đặt tại ga Khasan. Công ty này giải thích các thiết bị trên nhằm mục đích nâng cao hiệu quả kiểm tra an ninh thông quan tại ga Khasan.Máy quét TS-SCAN 100100 nói trên là thiết bị có khả năng quét các kiện hàng lớn với kích thước tối đa 1m chiều dài và chiều rộng, sử dụng hai máy chiếu X-quang để quét vật thể từ nhiều góc độ khác nhau, qua đó loại bỏ các điểm mù. Đại diện công ty nói trên cho biết máy quét này có khả năng phát hiện được các yếu tố nguy hiểm bị che giấu kỹ và phức tạp như chất nổ, vũ khí hay ma túy. Thiết bị có thể phân biệt giữa chất hữu cơ và kim loại, cho phép kiểm tra chính xác mà không cần phải mở kiện hàng.Kể từ sau khi chiến tranh Nga-Ukraine nổ ra, Nga và Bắc Triều Tiên đã thắt chặt quan hệ quân sự, giờ đây đang mở rộng giao lưu ở cả lĩnh vực kinh tế. Việc Nga tăng cường kiểm tra an ninh lần này được hiểu là biện pháp nhằm đối phó với nạn buôn lậu có thể gia tăng khi giao thương giữa hai nước được mở rộng.