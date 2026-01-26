Chỉ số KOSPI tiếp tục xác lập mốc lịch sử mới 5.100 điểm

Photo : YONHAP News

Chỉ số chứng khoán tổng hợp Hàn Quốc (KOSPI) đóng cửa phiên giao dịch ngày 28/1 ở mức 5.170,81 điểm, tăng 85,96 điểm (1,69%) so với phiên trước đó, lần đầu tiên chạm mốc 5.100 điểm.Chỉ số này mở cửa ở mức 5.145,39 điểm, tăng 60,54 điểm (1,19%), sau đó có lúc lên tới 5.183,44 điểm vào khoảng 11 giờ trưa, phá vỡ kỷ lục mức điểm giữa phiên một ngày trước đó (5.084,85 điểm). Chỉ số KOSPI tiếp tục duy trì đà tăng mạnh mẽ cho đến khi kết thúc phiên, chính thức thiết lập mức giá đóng cửa cao nhất lịch sử mới (vượt qua kỷ lục 5.084,85 điểm ngày 27/1).Trong khi đó, chỉ số sàn giao dịch KOSDAQ cũng đóng cửa ở mức 1.133,52 điểm, tăng 50,93 điểm (4,7%) so với phiên trước.Tại thị trường ngoại hối Seoul, tỷ giá won-USD đóng cửa giao dịch ở mức 1.422,5 won/USD, giảm 23,7 won so với phiên trước.