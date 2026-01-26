Tòa sơ thẩm tuyên phạt nghị sĩ Kweon Seong-dong 2 năm tù giam

Photo : YONHAP News

Tòa án khu vực Trung Seoul ngày 28/1 đã tuyên án sơ thẩm 2 năm tù giam và truy thu 100 triệu won (70.100 USD) đối với nghị sĩ Kweon Seong-dong (đảng Sức mạnh quốc dân), người bị truy tố giam giữ với cáo buộc vi phạm Luật quỹ chính trị.Hội đồng xét xử công nhận ông Kweon có tội đối với cáo buộc nhận 100 triệu won từ giáo phái Thống nhất kèm theo nhờ vả hỗ trợ giáo phái này trong nhiệm kỳ của Chính phủ cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol.Hội đồng xét xử nhấn mạnh lẽ ra trên cương vị là nghị sĩ Quốc hội, bị cáo phải lấy nghĩa vụ liêm chính được quy định trong Hiến pháp làm gốc, hành xử theo lương tâm và đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu. Hành vi phạm tội của bị cáo là sự phản bội lại kỳ vọng của người dân và chối bỏ trách nhiệm được Hiến pháp giao phó. Bị cáo vốn là một chuyên gia pháp luật, với 15 năm làm việc trong vai trò là công tố viên, từng giữ chức Chủ tịch Ủy ban Pháp chế và tư pháp thuộc Quốc hội, nên chắc chắn phải hiểu rõ ý nghĩa pháp lý hành động của mình. Vậy nhưng bị cáo lại nhất mực phủ nhận cáo buộc ngay từ giai đoạn đầu điều tra.Mức án sơ thẩm nói trên đối với ông Kweon nhẹ hơn mức án 4 năm tù giam mà Nhóm công tố viên đặc biệt đề nghị trước đó. Tòa án giải thích đã xem xét đến các tình tiết giảm nhẹ, như bị cáo không chủ động yêu cầu tiền bạc từ giáo phái Thống nhất, đồng thời đã phục vụ người dân trong 30 năm, chưa có tiền án đặc biệt nào khác.