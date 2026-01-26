Dự báo Hàn Quốc thiếu hụt hơn 4.000 bác sĩ vào năm 2037

Photo : YONHAP News

Tại cuộc họp lần thứ 5 diễn ra vào ngày 27/1, Ủy ban thẩm định chính sách y tế thuộc Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc đã điều chỉnh dự báo về quy mô thiếu hụt nhân lực bác sĩ vào năm 2037, từ mức 2.530 - 4.800 người trong dự báo trước đây thành 4.262 - 4.800 người. Ủy ban nhất trí sẽ tiếp tục thảo luận về vấn đề tăng chỉ tiêu tuyển sinh ngành Y dựa theo mức dự báo này.Theo tính toán của Ủy ban, nếu loại trừ đi 600 chỉ tiêu tuyển sinh dành cho Trường cao học y quốc gia dự kiến được lập mới trong tương lai và các trường đại học y ở địa phương, thì các trường y thông thường sẽ cần tăng thêm ít nhất 732 cho đến tối đa 840 chỉ tiêu tuyển sinh trong vòng 5 năm tới.Ủy ban cũng xem xét phương án áp dụng mức trần tỷ lệ tăng chỉ tiêu tuyển sinh khác nhau tùy theo từng trường, tập trung vào các trường đại học y quốc gia và đại học y quy mô nhỏ. Điều này nhằm cân nhắc đến tình trạng sinh viên nhập học năm 2024 và 2025 đang phải học tập đồng thời do hệ quả từ việc Chính phủ tiền nhiệm xúc tiến chính sách tăng chỉ tiêu tuyển sinh.Bộ Y tế và phúc lợi dự kiến sẽ tiếp tục thu thập thêm ý kiến trong ngày 29/1 tại Ủy ban đổi mới y tế trực tiếp dưới quyền Thủ tướng, rồi sau đó công bố chỉ tiêu tuyển sinh trường y giai đoạn năm 2027-2031 trong tháng 2 tới.