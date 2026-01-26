Seoul lên kế hoạch đẩy nhanh chuyển giao quyền tác chiến thời chiến trong năm 2026

Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu-back ngày 28/1 đã chủ trì "Hội nghị đánh giá quá trình xúc tiến chuyển giao quyền tác chiến thời chiến" đầu tiên trong năm 2026.Tham dự hội nghị có hơn 170 quan chức thuộc Bộ Quốc phòng, Hội đồng tham mưu trưởng liên quân, các binh chủng Lục quân, Hải quân, Không quân, Bộ Tư lệnh liên quân Hàn-Mỹ và Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng (DAPA).Bộ trưởng Ahn đã tiến hành kiểm tra về các thành quả chính và nhiệm vụ trọng tâm trong việc xúc tiến chuyển giao quyền tác chiến thời gian qua, thảo luận với các quan chức tham gia về kế hoạch xúc tiến theo từng cơ quan, đơn vị quân đội để đảm bảo việc chuyển giao diễn ra thành công.Các tiến triển chính trong năm 2025 được liệt kê gồm cải tổ hệ thống xúc tiến chuyển giao quyền tác chiến thời chiến thông qua việc mở rộng nhóm chuyên trách thuộc Bộ Quốc phòng; thỏa thuận về lộ trình chung nhằm đẩy nhanh chuyển giao quyền tác chiến tại Hội nghị tư vấn an ninh Hàn-Mỹ (SCM) lần thứ 57; nâng ngân sách cho hệ thống phòng thủ ba trụ cột nhằm xây dựng năng lực đối phó với hạt nhân, tên lửa Bắc Triều Tiên. Trong đó, ngân sách cho hệ thống ba trụ cột được tăng lên thành 8.838,7 tỷ won (6,2 tỷ USD), tăng 21,3% so với năm trước.Bộ trưởng Ahn nhấn mạnh năm 2026 sẽ là năm khởi đầu Hàn Quốc khôi phục quyền tác chiến thời chiến. Từ đây, quân đội Hàn Quốc sẽ sở hữu được năng lực sẵn sàng chiến đấu vững chắc hơn, dẫn dắt quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ mạnh mẽ chưa từng thấy trong lịch sử thế giới. Ông Ahn yêu cầu các quan chức quân đội phải dốc toàn lực với tinh thần tái thành lập một lực lượng quân đội hùng mạnh hơn.Việc đánh giá và kiểm chứng để chuyển giao quyền tác chiến thời chiến bao gồm ba giai đoạn là năng lực tác chiến ban đầu (IOC), năng lực tác chiến toàn diện (FOC), năng lực thực thi nhiệm vụ toàn diện (FMC). Hiện tại, Seoul và Washington đã kết thúc giai đoạn đánh giá FOC, đang tiến hành quy trình kiểm chứng. Bộ Quốc phòng đang đặt mục tiêu xây dựng "Lộ trình chung Hàn-Mỹ nhằm đẩy nhanh chuyển giao quyền tác chiến thời chiến" cho tới trước khi tổ chức Đối thoại quốc phòng tích hợp Hàn-Mỹ (KIDD) vào tháng 4 năm nay, và hoàn tất kiểm chứng FOC trước thềm SCM lần thứ 58 diễn ra tại Washington vào tháng 10 tới. Sau khi Bộ trưởng Quốc phòng hai nước phê chuẩn kết quả kiểm chứng FOC tại hội nghị SCM, Chính phủ Hàn Quốc sẽ đặt ra năm mục tiêu cho việc chuyển giao quyền tác chiến.Bộ Quốc phòng nhấn mạnh để hoàn thành việc kiểm chứng FOC trong năm nay, cửa ải lớn nhất cho quá trình chuyển giao quyền tác chiến thời chiến, Bộ sẽ tổ chức Hội nghị đánh giá định kỳ mỗi quý một lần thay vì một năm một lần như trước đây.