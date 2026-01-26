Hàn Quốc bắt buộc lắp đặt thiết bị tự phục vụ thân thiện với người khuyết tật

Photo : KBS News

Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc cho biết Thông tư thi hành sửa đổi Luật cấm phân biệt đối xử và bảo vệ quyền lợi người khuyết tật sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 28/1. Thông tư sửa đổi quy định về nghĩa vụ bắt buộc lắp đặt thiết bị tự phục vụ (kiosk) thân thiện với người khuyết tật nhằm cung cấp sự tiện lợi chính đáng cho người khuyết tật trong việc tiếp cận thông tin.Kiosk chỉ các thiết bị hiển thị thông tin trên màn hình theo phương thức điện tử như màn hình cảm ứng, hay để cung cấp dịch vụ như máy đặt hàng, máy tự thanh toán, máy bán vé tự động, máy tự làm thủ tục, máy cấp giấy tờ tự động.Theo quy định mới, các cơ quan, đơn vị vận hành kiosk phải sử dụng loại thiết bị tuân thủ tiêu chuẩn kiểm định về tính tiếp cận cho người khuyết tật của Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông, đồng thời phải lắp đặt thiết bị hướng dẫn vị trí của thiết bị bằng giọng nói.Tuy nhiên, cân nhắc tới tình hình thực tế, các đơn vị kinh doanh nhỏ lẻ sẽ được miễn nghĩa vụ này nhưng phải đảm bảo người khuyết tật có thể sử dụng dịch vụ bình đẳng như lắp đặt chuông gọi hỗ trợ.Nếu cơ quan hay cơ sở kinh doanh không lắp đặt và vận hành kiosk thân thiện với người khuyết tật sẽ bị coi là hành vi phân biệt đối xử với người khuyết tật. Người bị phân biệt đối xử có thể đệ đơn khiếu nại lên Ủy ban Nhân quyền quốc gia. Nếu sau khi điều tra, hành vi đó được công nhận là phân biệt đối xử, Ủy ban Nhân quyền có thể đưa ra khuyến cáo khắc phục. Trong trường hợp không thực hiện mà không có lý do chính đáng, mức phạt hành chính có thể lên tới 30 triệu won (21.000 USD).Trong giai đoạn đầu triển khai, Bộ Y tế sẽ cân nhắc tình hình chuẩn bị của các cơ quan, cơ sở kinh doanh để áp dụng linh hoạt biện pháp xử phạt hành chính như lệnh yêu cầu khắc phục hoặc phạt tiền.