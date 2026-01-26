Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent trong một cuộc phỏng vấn với đài CNBC ngày 28/1 (giờ địa phương) cho biết Mỹ sẽ coi không còn thỏa thuận thương mại với Hàn Quốc cho đến khi Quốc hội nước này thông qua thỏa thuận thương mại song phương được cam kết trước đó. Cách dùng từ "thông qua" (ratify) của ông Bessent được hiểu là ám chỉ việc Quốc hội Hàn Quốc chưa thông qua Luật đặc biệt về quản lý đầu tư chiến lược Hàn-Mỹ.Ông Bessent nhấn mạnh những tín hiệu do chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang phát đi là yêu cầu Seoul ký kết thỏa thuận thương mại. Quan chức này tin rằng việc Washington duy trì mức thuế 25% đối với Seoul cho đến khi dự luật được thông qua có thể giúp Quốc hội Hàn Quốc xem xét có nên thông qua dự luật nhanh chóng hay không.Trước đó, Tổng thống Donald Trump ngày 26/1 trong một bài đăng trên mạng xã hội cũng nói rằng Quốc hội Hàn Quốc không tiến hành thủ tục pháp lý cần thiết để thực thi thỏa thuận thương mại song phương. Do đó, Mỹ quyết định áp trở lại thuế đối ứng ban đầu là 25% với các mặt hàng của Hàn Quốc như ô tô, vật liệu gỗ, dược phẩm. Tuy nhiên, chỉ một ngày sau, lãnh đạo Nhà Trắng lại phát biểu rằng sẽ cùng Hàn Quốc tìm ra giải pháp, để ngỏ khả năng rút lại quyết định thuế quan thông qua đàm phán với Seoul.Sau tuyên bố của lãnh đạo Nhà Trắng, tính đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có sắc lệnh hành pháp hay thông báo chính thức liên quan đến việc thực thi biện pháp tăng thuế đối với Seoul.Trong một tin liên quan, Bộ trưởng Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc Kim Jung-kwan dự kiến sẽ gặp Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick và các quan chức khác của Mỹ tại Washington nhằm nắm rõ lập trường của phía Mỹ và trình bày tình hình của Hàn Quốc.